Horoskop na tento týden: Kdo riskuje výpověď, když se bude hádat se šéfem?

Sice počasí přislibuje trošku jara, ale konec lockdownu je zatím v nedohlednu. Jak to půjde dál, jak se vám bude dařit? Podívejte se na svou předpověď na týden od 8. do 14. února 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na prahu nového pracovního týdne stojíte sebejistě. Není divu, když se vám v profesním světě mimořádně daří, a bude to stále lepší. Nadřízený s vámi může ve všem počítat, a dokonce se k němu nechováte drze, jak to občas máte ve zvyku. A hloupé připomínky vás odsouvají na zadní pozice. Teď se držíte zkrátka a šlapete si cestičku ke štěstí. Moc dobře víte, co od života chcete, a pilně na tom pracujete.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, únorové dny nejsou pro vaše znamení žádná hitparáda. Po zdravotní stránce vám není moc přáno a až do konce týdne se budete cítit velice unavení a rychle se vyčerpáte. Opravdu byste měli více odpočívat a nejedná se o nějaké hry z lenosti. Nejhorší je to asi v práci, protože si s šéfem vjedete do vlasů, a dokonce vám opět půjde o pracovní místo. Už to nechejte, jinak vás nadřízený vyhodí.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Na startovní čáře nového týdne jste pozitivně naladění a připravení bojovat o místo na výsluní. Naštěstí nepůjde o klíčový boj, protože se vám profesně velice daří a ve všem vynikáte. Podívejte se do budoucnosti a uvidíte jen samé výhody. Hlavně kolem 10. února chyťte štěstí za pačesy a investujte, určitě se vám vydaná částka mnohonásobně vrátí. Potom už nebude na obchodování a nákupy tak vhodná doba.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, tento týden se ponese v duchu spokojenosti a pohodových chvilek. Po kariérním žebříčku jste šplhat nikdy nechtěli, ale nakonec se do toho pustíte. Opravdu jste ve formě a jen tak se neunavíte. To je ideální výchozí bod pro dosažení povýšení anebo zvýšení platu. Neváhejte a vzdělávejte se! Posílením vědomostí a schopností se dostanete nahoru mnohem rychleji. I kolegové vám to přejí.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) V tomto týdnu budete potřebovat svou dračí sílu. Největším strašákem a škůdcem jsou vaše emoce. V mnoha situacích se chováte jako blázni, což je pod vaši úroveň. Křik není váš styl. Pokud si vjedete do vlasů s šéfem, můžete si tím podepsat i vyhazov z práce. Celý týden si hlídejte profesní záležitosti, ať neuděláte chybu. Nadřízený by vám to vyčetl a pohrozil třeba i snížením platu. Nekomentujte to!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, tento únorový týden bude fantastický a vám nehrozí větší újmy na zdraví, financích ani u srdíčka! Jen málokdo je tak pracovitý a pilný jako vy. Vydaná energie se začíná vyplácet a vy jste z toho jako u vytržení. Na sto procent se vám podaří něco famózního a sklidíte díky tomu ovace. Opět šéfovi dokážete, že si zasloužíte volnější ruku a vyšší plat. Ocení váš smysl pro detail a nápaditost.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Svou optimistickou náladu si nenecháte zkazit žádným hlupákem, a že jich potkáte za den opravdu mnoho. Kolegům se s ničím nesvěřujte, protože by to mohli použít proti vám. Mají plná ústa sladkých řečí, ale za rohem vás pomlouvají. Soustřeďte se na svou práci a nepolevujte. Teď vám jde všechno jako po másle a někteří mohou prostě závidět. Nadřízený je s vámi spokojený, což je pro vás báječná motivace.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Zajímejte se o věci kolem sebe, jen tak budete chytřejší a procvičíte svou paměť i vědomosti. Po pravdě řečeno se teď musíte ke všemu hodně motivovat. Pracovní povinnosti vám dělají docela problém a můžete si to u nadřízeného pořádně odskákat. Kolegové se vám budou posmívat, což vás ještě více rozhořčí. Aspoň máte důvod ke zlepšení. Dejte se dohromady především mentálně, nejste moc vyrovnaní.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, vaše mysl je otevřená novým vědomostem. S každým úkolem se poperete po svém a výsledek bude úžasný. Vypadá to, že máte našlápnuto k úspěchu. V rodinném prostředí vládne spokojenost a s partnerem se na všem shodnete. Tento týden nehrozí hádky ani závažné konflikty, které by vás omezovaly v profesním natož osobním životě. Jen si dávejte pozor na občasné změny nálad! Ať si neuškodíte.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Váš život je od začátku nového roku profesně úspěšný. Za to jste moc rádi, protože bez slibně rozjeté kariéry s vámi není řeč, třebaže se zatím rozkoukáváte a váš velký úspěch teprve přijde. Do té doby se vzdělávejte, dokončete nepříjemné resty a hlavně mluvte s kolegy. Obzvlášť jeden z nich se může stát vaším dobrým přítelem. Na nic nespěchejte, odpočívejte a uvolněte se. Ať nejste unudění k smrti.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) I když je Slunce ve vašem znamení, nejste v nejlepší kondici. Na všem vám něco vadí a komunikační schopnosti váznou. Taky se rychleji unavíte a nezvládáte své emoce. Ale především v práci byste měli být se slovníkem mírní. Konflikt s šéfem je za dveřmi a může vyústit i ve výpověď. Odpoutejte se od negativních vlivů, relaxujte s rodinou a kamarády, sportujte, plánujte letní dovolenou a hodně spěte.