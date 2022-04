Horoskop na tento týden: Kdo se může bez obav pustit do nových věcí?

V rodinném kruhu vládne krásná atmosféra a věnujete se příjemným volnočasovým aktivitám, které směrujete především ke sportu. Přece jen jsou jarní dny v plném proudu, a proto se udržujete v kondici. Pracovní nasazení je báječné a je vám velmi přáno. Kde jiní kolegové končí, vy teprve začínáte, slovo únava není ve vašem slovníku. Do toho si rozumíte s šéfem a splníte jeho náročné profesní požadavky.

Milí Buvoli, neprocházíte zrovna pohodovým obdobím, a proto byste si ho měli zpříjemnit milými činnostmi a zkrášlujícími procedurami. Na pracovišti jste pomalejší a složité úkoly vám dělají větší problémy. Na první pohled je vidět, že vás práce nebaví, což by mohlo přinést rozepře s šéfem. Také ke kolegům byste se měli chovat vstřícněji, jen si dejte pozor, ať na sebe nevyzradíte něco tajného.

Momentálně vám schází sebedůvěra. Milí Zajíci, ale trápíte se úplně zbytečně. Jakmile si začnete zase věřit, naleznete v sobě skrytý talent. Blízkým jdete příkladem, protože jim ukážete, že věci se dají řešit úplně v klidu. Okamžitě to ocení, protože jindy jste to právě vy, kdo se psychicky hroutí. O víkendu relaxujte a věnujte se rodinné pohodě. Příprava velikonočních dekorací vám půjde od ruky.

Začátek dubna je pro vás profesně náročný a nestabilní. Dalo by se říci, že si nevíte s mnoha věcmi rady a bráníte se cizí pomoci. Jste zvyklí si dělat všechno sami a o pomoc ani nestojíte. Doma vytváříte divnou atmosféru, protože nemáte tolik fantazie a kreativního ducha. Rovněž se vám nelíbí přístup partnera, s nímž si můžete připadat zvláštně. Nedělejte ukvapené názory a buďte opět optimisté.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Toužíte po společnosti, protože se v ní skvěle uvolníte. Máte kolem sebe spoustu přátel, kteří jsou nad věcí a také vám dobře poradí. Na pracovišti se snažíte ze všech sil, ale někdy to prostě nestačí. To ale neznamená, že byste byli horší než druzí, jen se hůře vyjadřujete. Pokud máte i tak obavy o svou budoucnost, nebojte se. V dalším týdnu se dostanete do lepší fáze a překvapíte i sami sebe.