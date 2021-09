Horoskop na tento týden: Kdo se může těšit na skvělý týden?

V práci se ani na minutu nezastavíte a dost vás to vyčerpává. Nadřízený na vás klade obrovské nároky, které zvládáte jen horko těžko. Ale ke konci týdne získáte vyšší sebevědomí a šéfovým náladám nepodléháte. Díky tomu motivujete i své kolegy, kteří toho taky mají dost. Společnými silami to zvládnete. V rodinném kruhu vládne dobrá atmosféra a nejvíce si rozumíte s dětmi. Vykouzlí vám úsměv na tváři.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Do zaměstnání chodíte zvesela, protože se vám fakt daří. Nadřízený do vás vkládá veškeré naděje a vy ho určitě nezklamete. Kolegové na vás jen nevěřícně zírají, ale vy jim vždy poradíte. Na druhou stranu to moc nepřehánějte, abyste nezanedbali svoje povinnosti. Aktuálně jste podnikaví a umíte hospodařit s penězi. I když si koupíte dražší předmět do domácnosti, následně šetříte a myslíte na horší časy.