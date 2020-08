Horoskop na tento týden: Kdo se usmíří s partnerem, koho naopak čekají hádky?

Léto ještě nekončí, ale tak nějak s blížící se školou začínáme uvažovat o nových možnostech, které by mohl podzim přinést. Komu se bude v tomto období dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 17. do 23. srpna 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Tento pracovní týden proběhne až na pátek perfektně. Zatímco od pondělí excelujete a předvádíte se před šéfem, v pátek doje k útlumu a dojdou vám síly. Najednou je pro vás všechno složité a nedokážete se tomu postavit. Nic si z toho nedělejte. Novou energii naberete o víkendu. Vsaďte na sportovní aktivity, při kterých si upevníte formu a vyčistíte si hlavu. Čeká vás tedy hodně povedené období!

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, je před vámi báječné období, ve kterém se profesně vyšvihnete, a ještě k tomu potkáte velkou lásku. Na dokonalého partnera narazíte hned v první polovině týdne. Mějte oči na stopkách, protože to bude osůbka, se kterou jste se nedávno setkali a utkvěla vám v paměti. Hlavně se neseznamujte v blízkém okolí, to by vztahy nedopadly dobře a vše by vás moc nudilo. Užívejte si svých úspěchů!

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Pracovní úspěchy se vám lepí na paty a šéf si vás nemůže vynachválit. Dokážete dělat hned několik věcí najednou a jste kreativní. Milí Tygři, vaše energie je skvělá, ale už od pátku budete unavení. Dejte si velký pozor, abyste věci dotáhli do zdárného konce. Zkuste požádat šéfa o kratší dovolenou na zotavenou, potřebujete jen nabrat nový dech. O víkendu si dejte pozor na naštvaného partnera.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Začátek nového týdne bude náročnější, ale postupně se dostanete do formy. Největší pozor si dávejte na pracovišti. Nebavte se s kolegy o věcech, které mají zůstat skryté, díky tomu se vyhnete konfliktu se šéfem. V pátek si dáte veškeré povinnosti do pořádku a uvědomíte si, že nechcete kvůli nerozvážnosti o své zaměstnání přijít. Nejlepší bude více odpočívat a věnovat se oblíbeným koníčkům.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) V práci odvádíte maximální výkony, ale začínáte být unavení. Šéf po vás chce stále více a vám docházejí síly. Na další povinnosti a náročné úkoly naberete síly po víkendu. Nyní dokončete vše rozdělané a do nových aktivit se nepouštějte. O víkendu se zlepší rodinné vazby. S partnerem si opět rozumíte a děti vás milují. Ať už vymyslíte jakýkoliv program, tak uspějete. Užívejte si na čerstvém vzduchu.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Konečně jste si jistí vším co, děláte. Pracovní sféra je přímo unikátní a vy se nemůžete dočkat dalších výzev. V druhé polovině týdne to rozbalíte na plné obrátky a polepšíte si u šéfa. Kolegové vás obdivují a zvedá se vám sebevědomí. Pokud jste se ještě nedali na zdravější životní styl, udělejte to tento týden. Jestliže chcete zhubnout, zaměřte se na správnou dietu. Kila půjdou dolů sama!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Poslední dny vámi zmítá únava, ale přesto se dokážete posunout dopředu. S šéfem si moc nerozumíte, ale svými výkony mu vyrazíte dech. Během celého týdne doslova excelujte a jste činorodí. Kolegové vám mohou závidět, ale konečně táhnete za jeden provaz. Také v trvalém vztahu ledy povolí a partner se přestane vztekat. Nejvíce času byste měli věnovat odpočinku, potom naberete nové síly a stoupne vám i sebevědomí.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Je pravda, že se vám pracovně tolik nedaří a jste bez nápadů, ale ani to nebude trvat věčně. Už ke konci týdne se blýsknete. Poradí vám zkušenější kolega a dostanete se opět na výsluní. Nebude to však zadarmo, musíte na sobě zapracovat. Hned v pondělí vyrazte na nákupy a pořiďte si do bytu něco nového. Máte čich na slevy a kvalitu dohromady. Nakupování podnikněte s dobrým kamarádem, poradí.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Nacházíte se v parádní fyzické a psychické kondici a nic vás nezaskočí. Pracovní sféra je bezproblémová a nelze vám upřít nápaditost. Milé Opice, nemyslíte však na dostatek odpočinku. Pokud chcete podávat stále solidní výkony, musíte i relaxovat a myslet na klidný spánek. V pátek se můžete chytnout se šéfem, a to kvůli nerozvážnému rozhodnutí. Nesnažte se však dalekosáhle obhajovat, nemá to cenu.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, srpen není vaším favorizovaným měsícem, ale s jeho blížícím se koncem se dáte dohromady. Už od pátku se vám více daří a pracovně vynikáte. S šéfem se už o ničem nedohadujete a uvažování o výpovědi je minulostí. Jakmile si o víkendu dostatečně odpočinete, dostanete se na výsluní. S partnerem už neřešíte finanční problémy. O penězích komunikujete a nacházíte zlatou střední cestu.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Prvních pár dnů týdne nebudete ve své kůži, ale poté se vše vylepší. Celkově se však cítíte báječně a nehodláte se vzdát úspěchu ani spokojenosti ve vztahu. Před víkendem se napjatá atmosféra v rodině uklidní a vy pochopíte, že není špatné občas poslechnout. Jednat na vlastní pěst není vždy to nejlepší řešení. Profesní odhodlání je skvělé a stále se zlepšujete, i když je úkolů nadmíru.