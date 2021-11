Horoskop na tento týden: Kdo si bude užívat advent a kdo propadne stresu?

Barborky: Co znamená tento starý lidový zvyk? Podívejte se na video:

Milí Buvoli, zkraje měsíce se vám nebude dařit zejména profesně. Šéfovi se stále něco nezamlouvá a požaduje po vás změnu přístupu i jednání. Po pravdě řečeno jste z toho rozladění, ale nenecháte se tím zlomit. Do konce týdne se to snažíte nějak vydržet a stále na sobě pracujete. Ale úspěch se k vám přiblíží až později, proto se neuchylujte ke špatným závěrům či rozhodnutím. Věřte, že bude lépe.

Adventní čas prostě milujete, protože se blíží vaše zamilované vánoční svátky. Do toho jste profesně na úrovni a vypadá to, že dosáhnete velkých výsledků. Dbáte na precizně odvedenou práci a vnitřní spokojenost. Stíháte vzdělání, péči o děti i nakupování dárků. Vaše energie roste a vy jste spokojení. Také s kolegy v práci si dobře rozumíte. Jen buďte v pozoru ohledně peněz, něco se na vás chystá!

Milí Draci, přelomové období vás nepotěší, ba naopak vyčerpá. Aktuálně vás ovládá špatná nálada, sklony k hádkám a nepříjemnosti v práci. Náročnější období se na vás podepíše, ale neměli byste mu podléhat. Naučte se vnímat všechno pozitivně a budete se cítit lépe. Není možné upadnout do deprese, vždyť se blíží Vánoce. Řešení profesních problémů vás unaví, ale nakonec všechno vyčerpaní zvládnete.

S příchodem vánočního období jste v jednom kole, ale máte vcelku dobrou náladu. Ovšem jen do té doby, než se vám přestane profesně dařit. Nadřízenému se stále něco nelíbí, a k tomu jste unavení. Je vám líto, že chybujete a nepřicházíte s kreativními nápady. Ani doma to není med. Partner má úplně jiný názor nežli vy, ale na hádky se nevzmůžete. Kupodivu mu ustoupíte, což u vás nebývá zvykem.

Vstup do prosince vás mile překvapí a nabídne spoustu zajímavých příležitostí. Pokud na sobě zapracujete, můžete být povýšeni a dočkáte se i zvýšení platu. Jenže to bychom předbíhali, protože cesta za úspěchem bude trnitá. Naštěstí je vám přáno, pyšníte se dobrou vyřídilkou a profesionálním přístupem. Jakmile se budete cítit unavení, tak si odpočiňte, dopřejte si relaxační koupel a hrajte si s dětmi.

Už nějakou dobu se necítíte v aktuálním zaměstnání dobře. Nadřízený na vás klade zvýšené nároky a občas máte dojem, že si na vás zasedl. Nejste zvědaví na řeči typu, že vás zkouší. Koncem týdne to šéf opravdu přepískne a vy se rozhodnete pracovní poměr ukončit. O víkendu si necháte projít okolnosti hlavou a budete dost podráždění. Můžete tak nechtěně ublížit milované osobě, ale rázem se omluvíte.

Milé Opice, letošní vánoční přípravy tak trochu odbýváte a odkládáte je na později. Nyní vás to táhne do společnosti a k cestování. Nutno říci, že máte toulavé boty a nechcete se věnovat jen uklízení. Určitě vás potěší, že vás ovládne skvělá energie. Nemusíte mít tedy strach, že byste něco nestihli. V práci si dejte pozor na závistivé kolegy. Po očku je sledujte, tím nic nezkazíte a získáte přehled.



Letošní vánoční svátky si chcete užít se vším všudy. Ne nadarmo patříte k vyznavačům tradic a zvyklostí a za každou cenu udržujete teplo domova. Plánujete pečení cukroví a perníčků, vybíráte luxusní dárky pod stromeček a myslíte na mimořádné menu. Moc dobře víte, že příprava se nemá podceňovat. Do toho jste společensky aktivní a s návštěvami se u vás dveře netrhnou. Rozdáváte kolem sebe dobrou náladu.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Od přírody jste aktivní a do všeho se ženete s velkou energií. Nyní jste však zpomalení a schází vám pověstná vitalita. Už od minulého měsíce jste totiž pracovně nespokojení. Nadřízený na vás klade obrovské nároky a na pracovišti trávíte mnoho hodin denně. Kvůli nedostatku a neschopnosti kolegů jste nuceni dělat přesčas. Jenže vás to nebaví a finanční podmínky nejsou dobré. Šéfovi se to líbit nebude!