Horoskop na tento týden: Kdo si má dát pozor na šéfa, kdo bude plný energie?

Jak se nám povede v první polovině dubna? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 11. do 17. dubna 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Jakmile vstoupíte do nového pracovního týdne, hodně se toho změní. Energie budete mít až do čtvrtka na rozdávání, proto se vám podaří pár mistrovských kousků. Milé Krysy, nepodceňujte však situaci. Pár kolegů vám v cestě za úspěchem nefandí a mohli by vám uškodit. Pracovním povinnostem se věnujte na sto procent, protože později by mohly přijít nepříjemnosti. A také už nebudete mít tolik energie.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, profesní stránka je poněkud nestabilní a jste z toho zdrcení. Na druhou stranu moc dobře víte, že není všem dnům konec a zachrání vás super nápad. Těsně před velikonočními svátky se chytnete stébla a ukážete šéfovi své kvality. Otázkou je, zda to bude na pozdější období stačit, protože jste kupodivu nespolehliví. Nadřízený na to u vás není zvyklý, což vás může do budoucna velmi poškodit.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Procházíte zajímavým životním obdobím, které se však na vás neblaze podepíše. Ale vezmete-li svůj osud pevně do rukou, bude to dobré, i když vám hvězdy předpovídají spoustu zbytečných problémů. Z profesního hlediska jste skvělí, přesto narazíte. Vysněnou práci dostane jiný kolega a to vám vezme vítr z plachet. Nedívejte se na svět negativně, jinak si podrazíte nohy a následující týdny si hodně pokazíte.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V novém pracovním týdnu si moc nevěříte, ale to se záhy změní. Dojde vám spousta souvislostí a odeženete od sebe stres. Milí Zajíci, to je prostě skvělá zpráva. Před prodlouženým volnem na sebe upoutáte šéfovu pozornost, takže konečně uvidí, že má po svém boku věrného pracovníka. V kolektivu vládne skvělá nálada a dáváte si záležet na týmové práci. Nepolevujte, protože si již brzy o hodně přilepšíte.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Je nejvyšší čas získat šéfovu přízeň pro sebe. Nesmíte to však dělat okatě, protože by si toho všimli kolegové. Ti vám totiž dlouhodobě nepřejí a snaží se vás potopit. Jakmile si situaci ujasníte, máte šanci na jasný úspěch. Největší problém je však nervozita a nedostatek sebedůvěry. U vás to nebývá zvykem, proto se dejte dohromady a neřešte hlouposti. Stejně byste k ničemu solidnímu nedošli.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) V práci je to nepříjemné a hodně špatně to snášíte. Přece jen jste zvyklí na skvělé výsledky a toto období vám dá hodně zabrat. Měli byste se opravdu uklidnit, protože jinak můžete dojít i k depresi. Udržujte si nadhled a soustřeďte se na velikonoční přípravy, které vás odpoutají od malicherností. Při komunikaci s partnerem také zvolněte. Nemá ideální období a mohli byste se dost škaredě pohádat.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Zatímco jste byli minulý týden více unavení, nyní se dostáváte do kondice. Nemáte zájem o hádky a snažíte se udržovat teplo rodinného krbu. Také profesně se vám daří a máte dostatek energie k dosažení vytoužených cílů. Nedíváte se na svět negativně, ba naopak prahnete po vzdělání a poznání nových míst. Není vyloučeno, že si s rodinou vyjedete na velikonoční pobyt do hor anebo za památkami.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Až do 20. dubna se pyšníte velkou dávkou vitality, a proto byste ji měli využít na svou stranu. Táhne vás to do přírody a toužíte po výletech na místa, která nabízejí senzační přírodní památky. V rodinném kruhu však vládne divná nálada a máte pocit, že si nerozumíte s partnerem. Hlavně nedělejte unáhlené názory a zorganizujte si velikonoční období podle sebe. Zaujmou vás tradice i posezení s kamarády.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Velikonoční období se kvapem blíží a vy zjišťujete, že byste měli pohnout s uklízením a přípravami. Vůbec se vám do toho nechce, ale nakonec se ke všemu odhodláte. Připadáte si jako v jednom kole, ale vaše úsilí se vám nakonec vyplatí. Dávejte si pozor na nedorozumění s partnerem a vyhněte se hádkám. Mohli byste mu totiž říct něco, z čeho by byl špatný. Vyřčená slova nepůjdou vzít zpět.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Aktuálně jste veselí a necháváte si otevřených hned několik možností. Děláte moc dobře, protože vás nyní nic nerozhází a dokážete uvažovat nejen logicky. Pokud vás potká láska, bezpochyby se jí neubráníte. Máte-li obavy, jsou zhola zbytečné. Vysněný idol vás překvapí upřímností a podobnými názory na život. Na pracovišti to trošku vře, ale to je vám fuk. Moc dobře víte, že je pravda na vaší straně.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, aktuálně se potýkáte se špatnou náladou a máte dojem, že se vám nic nedaří. Jste vyčerpaní a naštvaní. Divíte se tomu, protože ještě minulý týden jste byli plní energie a práce vám šla dobře od ruky. Nemalujte hned čerta na zeď a na povinnosti se více soustřeďte. Jakmile se dostanete do správného pohodového tempa, tak si po všech životních stránkách polepšíte. I šéf to ihned ocení.