Horoskop na tento týden: Kdo si musí dát v práci pozor, jinak hrozí výpověď?

Jak se nám bude dařit poslední týden v lednu? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 24. do 30. ledna 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Ve finálním lednovém týdnu se obrátí mnoho věcí proti vám. Pokud si chcete zachovat tvář, musíte odolávat stresu. Nejhorší to bude v práci, protože se vám začnou rozpadat plány do budoucna, s nimiž jste rozhodně počítali. Za žádných okolností se však nehádejte s nadřízeným a zachovejte bystrou mysl. Jestliže by vám ulítly nervy, šéf by vám srazil plat, dokonce by přidal i další nepřiměřený trest. Podívejte se ve videu, jaké energie podle čínské kosmologie dominují v lednu 2022: Astrozprávy pro vás připravil Jiří Černák ze školy Feng Ren Shui.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, zatímco jsou jiná znamení spíše v útlumu, vy kvetete. V posledním lednovém období budete zářit jako hvězdy na nebi a podaří se vám vše, co si umanete. Pokud by vám někdo záviděl, ať si nechá hloupé řeči od cesty, protože jste byli doposud nedocenění. Nadřízený vám může svěřit důležitý úkol, čímž se konečně dostanete do první linie úspěchu. Hlavně neusínejte na vavřínech a sledujte dění kolem sebe.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Připadáte si jako na houpačce, jednou jste dole a poté zase nahoře. Je to jako s vašimi náladami. Nadřízenému se líbí vaše nápady a aktuální přístup, proto si to u něho ihned něčím nepokazte. S kolegy vycházíte naopak dobře, ale nebaví vás se s nimi radit a podávat jim pomocnou ruku. Dokonce můžete mít pocit, že vás někteří z nich vážně využívají. Jenom nedělejte předčasné závěry a pracujte na sobě.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Patříte k citlivým lidem, ale na druhou stranu se necháte snadno vyprovokovat. Změny nálad u vás nejsou výjimečné, a proto se dostanete lehce do stresu. Jakmile se jím necháte ovlivnit, zhorší se vaše profesní šance a uškodíte si. V lednu se vám rozplynula spousta plánů, tudíž jste nevrlí. Prospěla by vám změna přístupu a lepší spolupráce s kolegy. Potom se vše zlepší a dopídíte se ke zdárnému konci.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) V životě řešíte příjemnosti stejně jako negativní věci. V práci to na vás všechno padá, ale vy se nedáte! Najdete řešení, jak se vzdálit neúspěchu, a dokážete tak šéfovi, že patříte k elitní skupině pracovníků. Dokonce si rozumíte s kolegy, s nimiž jste doposud příliš nekomunikovali. Ukořistěte pro sebe klid a pevné nervy a odpoutejte se od stresujících myšlenek. Poté oslavíte úspěch i velkou lásku.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Konečně se zbavíte špatné nálady, neschopnosti řešit bystře úkoly a podezíravosti. Objeví se před vámi mnoho profesních příležitostí a vy je chytnete za pačesy. Za pět dvanáct nadřízenému dokážete, že jste jedničky. Kolegové vám mohou závidět, ale z toho si nic nedělejte. Někteří z nich si dělali zálusk na vaši pracovní pozici. Ohledně peněz jste pohotoví, zvládnete vyřešit zapeklitý úkol a přilepšíte si.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V průběhu ledna se vám velice dařilo, a díky tomu jste získali pevné místo na výsluní. Jenomže tento týden se vám to dost pokazí a budete se muset srovnat s šéfovým požadavkem. Sice se vám nebude ani trochu líbit, ale nakonec se mu poddáte. Kdybyste to neudělali, uškodili byste si zejména po finanční stránce. Rovněž si ohlídejte zaplacené složenky a výdaje, protože by mohl nastat velký problém.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Během ledna jste bojovali s šéfem, protože se vám zdály jeho příkazy neadekvátní. Milé Kozy, kvůli svým gestům a chování si šlapete po profesním štěstí. Zkuste se nadřízenému podřídit a uvidíte, jak se vám bude dobře pracovat. Popravdě řečeno si tím zachráníte kůži, protože vám hrozí výpověď. Při obchodování se vyhněte zbrklosti a dobře si pročtěte dokumenty, na kterých je nutný váš podpis.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Na pracovišti sklízíte úspěchy a s nadřízeným jste jedna ruka. Nedávno jste si udělali pořádek ve finančním ohodnocení a šéf vám vyhověl. Nyní byste už neměli takové štěstí, také jste více unavení a nemyslí vám to jako na začátku ledna. Nicméně jste stále schopní a podnikaví. Zapracovat byste měli na vztahu s kolegy, protože je tak trochu nevnímáte. Jakmile se komunikace vylepší, budete klidnější.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, aktuálně jste velmi schopní a cílevědomí. V tomto pracovním týdnu se však posunete ještě o kus dále a získáte post, o němž jste dlouho snili. Rovněž můžete být profesně povýšeni, dokonce vám může nadřízený zvednout plat. Nadchází super doba pro hledání nového zaměstnání. Záleží jenom na vás, jak jste v tom nynějším spokojení. Daří se vám také v lásce, proto buďte otevření novým možnostem.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Vaše energie klesá dolů. Slunce vás nedobíjí vitalitou, a proto potřebujete hodně odpočinku. To však neznamená, že byste nedokázali udělat na šéfa dojem. Pokud vám svěří zajímavý úkol, poperete se s ním po svém. Jinak se raději do ničeho velkého nepouštějte a nabírejte nový dech. Starejte se o starší příbuzné a v případě potřeby jim podejte pomocnou ruku. Stereotypní práce a aktivity vám neuškodí.