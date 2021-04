Horoskop na tento týden: Kdo si najde cestu k úspěchu v práci i v lásce?

Výklad snů. Nehledejte význam symbolů ve snářích, ale v sobě. Jak na to – na videu:

Pokud sedíte dlouho na jednom místě, nudíte se. To platí i v profesní sféře, potřebujete být v pohybu a přicházet s novými nápady. Dobrou náladu vám však zkazí kolegové, kteří vám nepřejí úspěch. Nepouštějte si před nimi pusu na špacír a důležité myšlenky si nechte výhradně pro sebe. Jakmile se vám to podaří, ubráníte se zlým pomluvám, které se na vás chystají, a ušetříte si depresivní stavy.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Finále dubna vás nadchne a budete ho chtít prožívat stále znovu. Jaro je konečně podle vašeho gusta. Zbavili jste se zdravotních potíží a do všeho se vrháte s patřičnou energií. Nadřízený si vás pozve na kobereček a seznámí vás s novým hodnocením. A to bude naprosto úžasné! Dočkáte se finančního přilepšení a kolegové vám to nebudou ani závidět, protože se k nim chováte mile a na nic si nehrajete.