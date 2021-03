Horoskop na tento týden: Kdo si užije opravdu skvělé Velikonoce?

Co čekat na Tinderu? Dá se na této seznamce najít láska? Podívejte se na video:

Milé Krysy, přelom března a dubna si náramně užíváte a nic se neobrací proti vám. Profesní sféra vzkvétá, a do všeho se tak pouštíte s náramnou energií. Nadřízený uvidí, že vás nové výzvy naplňují, a proto po Velikonocích počítejte s překvapením. Dny volna strávíte v klidném tempu a v rodinném kruhu. Nejvíce se budete věnovat svým unuděným potomkům, kteří ale budou ve vaší společnosti spokojení.

Poslední březnové dny jsou jako stvořené k odpočinku a k pohybovým aktivitám. Ale rozhodně se nepřetěžujte a svět kolem sebe vnímejte pozitivně, jinak byste se mohli spálit! Hvězdy vám přejí dobrou fyzickou kondici a odolnost vůči nemocem, tak toho využijte do sytosti. Úklidu, vaření a pečení věnujte jen tolik času, kolik zvládnete. Jinak se zaměřte na pobyt venku, cvičení a wellness radovánky.

Milí Zajíci, po březnové profesní krasojízdě jste stále na výsluní, ale pak se to začne trochu kazit. Nesoustředěnost je vaším největším protivníkem, ale vy nechcete o svůj úspěch přijít. Hodně jste se nadřeli a nikdo už vám to nevezme! Během Velikonoc nabírejte nový dech a nebraňte se nevšednímu odpočinku. Rodinnou náladu něco či někdo narušuje a vy se kvůli tomu můžete pohádat s partnerem.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Blíží se velikonoční volno a rozhodně neplánujete sedět jen doma. Pokud to bude jen trochu možné, přesídlíte na chatu anebo vyrazíte aspoň do přírody a za sportem. Milujete krásné slunečné počasí, dojde tedy na snění o letní dovolené u moře. Nechcete přemýšlet negativně a toužíte po dobré náladě, taky si to zasloužíte. V práci jste oblíbení a nadřízený k vám nemá výtku. Teď můžete klidně relaxovat.