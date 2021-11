Horoskop na tento týden: Kdo si užívá listopad navzdory podzimním splínům

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

V druhé polovině listopadu se cítíte bezradně. V práci podáváte dobré výkony, ale nadřízenému to stále nestačí. Jste z toho rozladění a hledáte východiska. Jenže to nebude tak snadné, protože se vám uzavřou dveře k vyššímu platu. To vše kvůli věčné nespokojenosti a zbrklosti. Milé Krysy, celkově se zklidněte a netlačte tak na pilu. Uvidíte, že se na vás usměje štěstí, ale musíte pro to něco udělat.

