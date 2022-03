Horoskop na tento týden: Kdo zvládne změnu času, koho to sejme?

Jak se nám povede na konci března a začátkem dubna? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 28. března do 3. dubna 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Vaše energie roste a jarní dny jsou pro vás doslova požehnáním. V profesní rovině zaznamenáváte slušné úspěchy, které vám mohou všichni závidět. Dokonce vás štvou leniví a nespolehliví kolegové, protože se také může stát, že za ně budete dohánět povinnosti. Díky tomu si zvýšíte své šance u šéfa a dokážete mu, že si poradíte v každé situaci. Pracovní povinnosti vás nezmáhají a opravdu vám to pálí.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Do nového měsíce vcházíte rozpačitě, protože se vám nic moc nedaří. Nejde o to, že byste byli neschopní a nedostatečně vzdělaní. Nevycházíte s šéfem a komunikace je zcela na bodu mrazu. Pokud byste přemýšleli o změně pracovního místa, tak si to dobře promyslete. Procházíte jen divným obdobím, a proto se držte zpátky, nebo byste také mohli někoho urazit. Pro jistotu děláte rovněž čistku ve vztazích.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, dubnové dny vám přinesou profesní úspěchy i zklamání v lásce. Přelomové období přeje pracovním výzvám, které dopadnou na jedničku. V následujících dnech se šéfovi osvědčíte a svěří vám zajímavé úkoly. Za žádnou cenu však neusínejte na vavřínech a drahocennou energii si šetřete. Vyhýbejte se zbrklým a unáhleným rozhodnutím. O víkendu si kupte los pro štěstí, je vám přáno a jste soutěživí.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Přelom března a dubna bude vcelku příjemný. I když nemáte tolik energie, abyste mohli skály lámat, tak se vůbec nestresujete. Je však škoda, že si nevěříte a podceňujete svoje schopnosti. Naplánujte si návštěvu divadla, wellness centra i sportovního klubu. Potřebujete se inspirovat a nabrat nový dech. Ve společnosti milých lidí přijdete na jiné myšlenky a rozjedete svou kariéru ve velkém stylu.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Profesní ambice jsou ukázkové a jste motivováni k úspěchu. Nezáleží vám na tom, co si o vás myslí ostatní, a jdete si za svým cílem. Prahnete po postupu v kariéře a vyšším zisku. Není divu, když na tom nejste finančně zrovna ideálně. Na bankovním kontě obvykle míváte mnohem více peněz, proto nerozhazujte a spořte. S kolegy vycházíte vcelku dobře, ale pravda je, že vás jejich občasná neschopnost rozčiluje.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) V jarním období nejste spokojení, cítíte se rozladěně a nevíte si s ničím rady. To u vás nebývá zvykem a většinou míváte všechno hotové s předstihem. Milí Hadi, měli byste se zklidnit, jinak se dostanete do stresu a z té nepříjemné smyčky nebude dlouhou dobu úniku. Oddávejte se příjemným kratochvílím a neberte se vážně. Pokud by vás někdo urazil, hádce se vyhněte obloukem. Dostali byste se do deprese.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V práci je to zalité sluncem, i když se věci mohou postupně pokazit. Přesto se nebojte vážných pochybení, jenom jste v jednom kole a někdy je toho na vás moc. Pokud stojíte před složitým rozhodnutím, buďte zodpovědní. Dokonce by ho mohl zpochybnit i samotný šéf. Raději si vyrazte s přáteli nebo s rodinou do přírody a užijte si víkend na sto procent. Jste společenští a víte, co od života chcete.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Březnové období zakončíte perfektními profesními výsledky a ani poté se vám nepřestane dařit. Šéf pochopí, že usilujete o zvýšení platu a lepší pracovní pozici. Určitě v tom nevidí problém, ale musíte se snažit. Nyní jste rozladění z nespolehlivých kolegů, ale pozor! Na pracovišti nesmíte vyvolávat hádky, jinak si tím pokazíte reputaci. Snažte se udržet v klidu, v tom vám pomohou doplňky stravy.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Momentálně se pyšníte optimistickým přístupem k životu a nehledíte na korunu. To se vám může vymstít, protože utrácíte za hlouposti a potom nezbude na zaplacení pohledávek. Milé Opice, klidně si vydělaných peněz užívejte, ale jako první poplaťte složenky. Rovněž byste měly myslet na šetření, potom jistě uspoříte na super letní dovolenou. Jinak se vám profesně daří a nad kolegy viditelně vynikáte.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, z profesního hlediska jste plni energie a nebojíte se ani náročných úkolů. V práci vládne dobrá nálada a s kolegy dobře vycházíte. Nadřízený stojí na vaší straně, ale od dubna se jeho názory změní. Až do 10. dubna si proto dávejte pozor na konflikty. Nehádejte se s ním! Buďte trpěliví a nad věcí, protože vědomostí máte dost. Však ono se to všechno nakonec vytříbí a nadřízený vychladne.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Dlouhodobé pracovní problémy a konflikty s nadřízeným vás ubíjejí. Od dubna se však situace mírně zlepší, dokonce se budete i sami vzdělávat. S šéfem se pro jistotu moc nebavíte a už vůbec s ním nediskutujete. Máte pravdu, pracujte dle nejlepšího svědomí a vědomí. Nenechte se ničím rušit, pak dosáhnete výraznějších výsledků. S kolegy se nebratříčkujte, naslouchejte jim jen, aby řeč nestála.