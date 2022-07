Horoskop na tento týden: Koho čeká báječných sedm dní? Nejste to vy?

Letní horoskop 2022: Co vás čeká? Podívejte se na video:

Milí Buvoli, druhá polovina července bude mnohem veselejší než ta první, což poznáte hned v pondělí na vlastní kůži. Vaše emoční vyrovnanost je báječná, a proto se můžete pustit do povedeného boje. Pokud se zaměříte na pracovní oblast, již brzy sklidíte ovoce. Nadřízenému se totiž líbí vaše změna přístupu a profesionální jednání. Díky tomuto postoji si již v blízké době vysloužíte nejen pochvalu.

V těchto dnech vám neschází skromnost, což u vás nebývá zvykem. Skoro vždycky chcete být středem pozornosti a nebojíte se to dát najevo. Naštěstí vám to bude k dobru, protože se díky tomu profesně uplatníte. Rovněž dojde k vyjasnění problému, který na vás hodil jeden z kolegů. Nadřízený se vám možná dokonce omluví, ale vy už se nezlobíte. Jdete si pro drahocenný úspěch a nikdo vás neodradí.

Momentálně se pyšníte skvělými komunikačními dovednostmi, což se vám bude hodit nejen v práci anebo při seznamování. Obecně vcházíte do pracovního týdne, který vám přinese samé benefity. Milí Zajíci, počítejte s profesním růstem a hezkým finančním ziskem. Jen si představte, že můžete něco vyhrát nebo nakoupit za velmi výhodné ceny. Také v rodinném kruhu panuje nálada jako stvořená pro výlety.

Milí Hadi, vaše energie roste rychlostí blesku, o čemž se přesvědčíte nejen v pracovní oblasti. Ještě minulý týden jste byli pomalejší a postrádali jste dobré nápady, ale momentálně patříte k nejschopnějším zaměstnancům firmy. Díky tomu vás nadřízený nejen pochválí – dokonce očekávejte užší spolupráci na klíčovém projektu. To je voda na váš mlýn, protože finanční a kariérní zajištění se vždycky hodí.

Oproti minulému týdnu si značně polepšíte, ale rozhodně nečekejte jen zázraky. O hodně věcí se budete muset přičinit, jinak to prostě nepůjde. Nejlehčí to bude v profesní oblasti, protože si uvědomíte své nedostatky. Potom budete jenom krůček od fantastického startu. Najednou se vylepší vaše komunikace s kolegy a zjistíte, že jste se nechovali vhodně. Naštěstí se tomu všichni nakonec zasmějete.

Pakliže žijete v manželství, počítejte s velkými nepříjemnostmi. Už nějakou dobu vás má partner plné zuby, protože mu stále něco zakazujete a žárlíte jako pominutí. Pokud si myslíte, že vaše nevhodná gesta jen tak vyšumí, tak to jste na omylu. Možná od vás na čas odejde, nebo se dokonce odstěhuje. Nemyslete si, že si ho jenom tak lehce přitáhnete na svou stranu, protože to bude velký boj.

Většinu času trávíte s dětmi, protože jste je v posledních dnech zanedbávali. Určitě budou mít radost z toho, když vyrazíte na výlet. I s protějškem se zlepší vztahy. V tomto týdnu se spolu totiž usmíříte a zas si začnete rozumět. Ještě nedávno jste se na ničem neshodli, ale to bude minulostí! Na pracovním poli si však dávejte pozor na různé přešlapy, mohlo by se vám přestat ze dne na den dařit. Hlídejte si kondici!

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Milí Kohouti, po pracovní stránce zažijete příjemný boom. Už vás nebaví poslouchat šéfovy připomínky, a tak mu ukážete, zač je toho loket. Vlastně si vyčítáte, že jste to měli udělat už dávno, ale neklesejte na mysli! Nadchází období profesního úspěchu a kariérního vzrůstu. V rodinném kruhu se věci dávají do pohybu a většinu času strávíte s nejmenšími a staršími příbuznými. To vám zvedne parádně náladu.