Horoskop na tento týden: Koho čeká fantastických sedm dní?

Uvidíme, co přinesou následující dny, nejvíc nás teď ovlivňuje vývoj kolem koronaviru. Ale i tak náš život běží dál. Komu se bude v třetím zářijovém týdnu dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 14. do 20. září 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, v polovině září jste čilé a výkonné, ale i přesto se potýkáte s pracovními problémy. Máte dojem, že na zadané úkoly nestačíte a propadáte panice. Řekněte si dost, i tak můžete dosáhnout na štěstí. Je to složité, ale určitě možné. Dopřejte si více odpočinku a času pro sebe. Kupte si něco hezkého na sebe a investujte do sebe maximum. Hlavně se nemučte pocitem, že nepatříte mezi elitu.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Buvolům hvězdný ansámbl připravil týden plný překvapení, ale i nezdarů. Největší pozor si dejte na svou malichernost a tvrdohlavost. Za každou cenu chcete vybočovat z davu, ale nevyplatí se to. Pokud uvažujete nad změnou image anebo nad koupí něčeho do domácnosti, co není úplně váš styl, tak si to ušetřete. Za pár týdnů byste se znelíbili sami sobě a setkali byste se s posměchem okolí. Kroťte se!

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vaše kondice je báječná a zdá se, že byste svou energii mohli rozdávat. Bohužel se najdou i oblasti, které vás vyčerpávají. Až do konce týdne se potrápíte s jedním členem rodiny, se kterým jste na bitevním poli už pár dní. Opravdu vás to připravuje o mnoho sil. Hoďte to za hlavu a zajděte si na zkrášlovací proceduru, zvednete si sebevědomí. V pátek zabodujete u šéfa a pojistíte si svou pozici.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na první pohled je vidět, že září není vaším favorizovaným měsícem. Jste vyčerpaní a takzvaně bez nálady. Absolutně nic vás netěší a opravdu nic nestíháte. Milí Zajíci, neberte všechno tak tragicky a nastavte si hranice. Ponižováním a bičováním sebe sama si přivodíte jen problémy. Největší pozor si dávejte v práci při kontaktu s šéfem a ve finanční oblasti. Také na vážné vztahy není vhodná doba!

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Za každých okolností je na vás spolehnutí a už mnoho lidí jste vytáhli z bryndy. Nebojte se jít výš a ještě dál, momentálně jste v parádní formě. Byla by velká škoda nevyužít svého talentu a dovedností. Mohli byste přemýšlet i o dalším vzdělávání. Zkuste se přihlásit do nějakého kurzu. Pozor si dejte na románky! Jste sice obklopeni překrásnými nápadníky, ale vlastně si s nimi nemáte o čem povídat.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, září je vaší trefou do černého. Zdravotní stránka je sice trošku horší, ale i to se dá napravit. Nicméně jste i tak čilí a toužíte po úspěchu. Naštěstí o něm jen nesníte a za svým cílem si i jdete. Nebojíte se na sebe patřičně upozornit, ale na druhou stranu se nevychloubáte. Tento přístup se nadřízenému ohromně líbí a nenechá vás na holičkách. Počítejte s obrovským postupem kupředu.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Od přírody jste optimisté a nesnášíte hádky. Jenže tento týden se jim pravděpodobně nevyhnete a váš pohár trpělivost přeteče. Je jisté, že se budete snažit konfliktům vyhnout za každou cenu, ale situace v rodinném prostředí se stane neúnosnou. Nespokojíte se jen tak s nějakým úspěchem a snažíte se dosáhnout na lepší pracovní tempo. Začínáte si opět věřit, a proto na sebe upozorníte v dobrém světle.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Máte za sebou perné období, ale už se nechcete nikomu podřizovat, a proto na sobě zapracujete, třebaže už nějaký čas tápete v nejistotě a dostatečně si nevěříte. To je u vás nevídané, protože si vždycky jdete za svým cílem. Naštěstí se karta obrátí a vy se vymaníte z nepříjemných situací. Bude jich však mnoho, a proto byste měli vzít rozum do hrsti. Především se nesmíte nechat ovlivňovat emocemi.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Jste samý úsměv a optimisté. Ano, toto je ideální výchozí bod pro dosažení lepších výsledků. Milé Opice, hvězdy vám daly do vínku mnoho štěstí. Klidně se zapojte do soutěží a určitě něco vyhrajete. V práci vynikáte. S nadřízeným už se nehádáte a oba jste se pochopili. Ke konci týdne se usmíříte i s kolegy. Vaše profesní tempo je stabilní a šéf si vás opět oblíbí. Bude to naprosto skvělý týden.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Vaše průbojnost nesklízí ovace, ba právě naopak. Milí Kohouti, procházíte opravdu náročným obdobím a nic nejde podle plánu. Navíc se na pracovišti mohou objevit pomluvy, které špatně snášíte. Ani doma to není výhra v loterii a trvalý svazek vás začíná nudit. Partner si stále na něco stěžuje a vám to leze na nervy. Jedinou útěchou jsou vaše děti, které mají dobrou náladu a tendenci vás rozveselit.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Váš život je momentálně pestrý. Pokud jste svobodní, daří se vám při seznamování, i když půjde jen o nezávazné románky. To ale vůbec nevadí, protože si zvednete sebevědomí. Nechybí vám ani chuť do práce a rozjíždíte to ve velkém stylu. Zaměřte se na sebevzdělání, ale nevěnujte mu většinu času – vaše tělo si potřebuje také někdy pořádně odpočinout. Pozor si dejte na nemilé úrazy v oblasti lýtek.