Horoskop na tento týden: Koho čeká láska jako trám?

Milé Krysy, v polovině srpna se cítíte vcelku pohodově. I když není všechno podle vašich představ, tak se přes to přenesete. Největší problémy vás zasáhnou v milostné oblasti a v kruhu rodiny. Vaši nejbližší nesdílí nadšení pro plány a kroky, které chcete podniknout. Také v lásce si pohoršíte. Aktuální známost začíná být protivná a dost věcí se vám na ní přestává líbit. Nicméně zůstáváte nad věcí.

Srpnové dny jsou pro vás plné nadějí, ale také nepříjemností v práci i v milostném životě. Manželské soužití může být pro většinu Buvolů náročné. Partnerské hádky jsou na denním pořádku, sice nejde o velké problémy, ale bolí vás to u srdíčka. Pracovní oblast je složitá, a nadřízený vás dokonce může přeřadit na jinou pozici, což vás rozohní. Jen se moc nevztekejte, není to napořád. Buďte trpěliví.

Konečně se dočkáte úspěšného týdne. Hned na jeho začátku byste se měli zaměřit na novou formu přivýdělku, kterou vám zprostředkuje dobrý známý. I v práci se musíte hodně otáčet, ale vyniknete. Výsledná suma za všechnu vaši dřinu bude skvostná. Během víkendu máte chuť sportovat. Dostanete se k aktivitě, která se stane vaším novým koníčkem. Milí Tygři, díky sportovní činnosti se dostanete do formy.

V tomto období se potřebujete nad vše špatné povznést, věnovat se svým koníčkům a dohnat ztracený čas. Na pracovišti se nestaráte o udržení pohodové nálady, jen bručíte. Ale nadřízeného ani kolegy nebaví poslouchat vaše životní potíže a vaše věčné stěžování vám může zhatit nejeden kariérní plán. Naopak ve financích se vlivem dobrého rozhodnutí mnoho potíží vyřeší. Do víkendu byste měli mít klid.

Milí Draci, až na mírné oslabení hlasivek jste v perfektní kondici a můžete si dovolit adrenalinové sporty i vysoké pracovní nasazení. Jen myslete na to, že vše je nutné dělat s mírou, jinak si užijete jen profesní kolotoč. Pokud máte rozdělaných více úkolů, nenechte se přemluvit od šéfa k dalším. Větší problém je v rodině, protože se proti vám snad všichni spikli. Nechte je vydýchat a sebe také!

Dalo by se říci, že se vám opravdu daří. Naučili jste se přijímat rány a rozdávat dobrou náladu. Nic neberete tak vážně a nepropadáte panice. Na pracovním poli patříte k šéfovým favoritům, protože jste pečliví a přijdete na každičkou nesrovnalost. Už po víkendu byste na sobě měli ještě zapracovat, čeká vás skvělé profesní období. Šéfovi se také líbí, že jste každému nápomocní a nestěžujete si.

Ještě před pár dny jste byli bez energie, ale nyní se vše k lepšímu obrací. Odhodili jste negativní náladu a připoutali k sobě optimismus. V trvalém vztahu se to může malinko pokazit, ale nic si z toho neděláte. Nehádáte se a dáváte si načas. Máte pravdu, až se drahá polovička vydýchá, nastane dobrá atmosféra. Pokud jste si dali s novou láskou kratší pauzu, možná se k sobě vrátíte. Musíte věřit.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Kvůli horšímu pracovnímu nasazení jste trochu ve stresu, což vám v ničem nepřidá. Navíc už nejste tak kreativní jako v minulém měsíci. Ale nebojte se, protože to nebude trvat věčně. Přestože si sáhnete na dno svých sil a pořádně se zapotíte, výsledek bude stát za to. Pokud jste svobodní, narazíte na úžasnou známost, do které se okamžitě zamilujete a nebudete chtít žádnou jinou! Láska jako trám.