Horoskop na tento týden: Koho čeká skvělá pracovní nabídka?

Dny se stále prodlužují, blíží se léto. Jaký bude začátek června? Komu se bude dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 1. do 7. června 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Po květnovém období jste dobře naladění, ale neměli byste doufat v tak pozitivní výsledky. Maličko se vám to pokazí, ale přesto bude začátek června příjemný. Jen si dávejte pozor na podepisování důležitých dokumentů a správný úsudek v práci. Nedopatřením byste si mohli uškodit. Vše dělejte s rozvahou a nepouštějte se do neznámých investic. Také si hlídejte zdravotní stav, může přinést nemilé potíže. Lev potřebuje partnera, kterým by se mohl chlubit. Jaké je toto znamení? Lev chce nejen sám zářit, ale potřebuje vedle sebe partnera, kterým…

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Do nového měsíce vstupujete s velkými očekáváními. Není divu. Už od prvního dne se vám daří uskutečnit mnoho věcí podle vašich představ. Zejména před víkendem zaperlíte v práci, a nadřízenému tak dokážete, že jste člověk na svém místě. A to je, milí Buvoli, teprve začátek! Také v lásce se blýská na lepší časy. Klidně si kupte něco hezkého na sebe, uděláte si tím radost a pozvednete si sebevědomí. Jak držíte svůj mobil? Víte, že to o vás prozradí, jakou máte povahu? Držíte mobil oběma rukama, nebo vše zvládnete v podstatě jen jednou?…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, je pravda, že jste vyčerpaní a hledáte energii k dosažení jasných cílů. Nejvíce to pocítíte na pracovním poli. Ať už se snažíte sebevíc, nadřízenému se nezavděčíte a vaše výsledky se mu prostě nelíbí. Hlavně si z toho nedělejte těžkou hlavu a dále se snažte, to by vám mohlo v budoucnu pomoci od profesních ztrát. Hravě se zamilujete, ale po chvíli si uvědomíte, že to není trefa do černého. Vizualizace: Meditace, která umí oklamat mozek. Představy bere jako skutečnost Vizualizace je jednou z forem mentálního tréninku a druhem meditace,…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) O skvělou náladu nemáte nouzi a do všeho se spouštíte s velkým nasazením. Vaše iniciativa se jako mávnutím kouzelného proutku vyplatí. Vaší tvořivosti a kreativního myšlení si již od pondělí všimne šéf a bude doslova ohromen. Také doma budujete hnízdečko, výsledek plánujete famózní. Více času věnujte rodině a neodstrkujte ji, když vám chce s něčím pomoci. Společná práce je zárukou sblížení. Která znamení by spolu neměla chodit ani žít? Těmto to nebude fungovat! 8 Vztahy nejsou nikdy jednoduché a není vždycky snadné s tím druhým…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Momentálně patříte k lidem, kteří se starají o udržení příjemné atmosféry, a je úplně jedno, jestli jste na pracovišti, či doma. Věnujte se kreativním činnostem! Profesní sféra je plná milých překvapení. Milí Draci, čeká vás opravdu úspěšný měsíc. Jen si nenechte zamotat hlavu pochvalami. Mohli byste polevit, a tím si uškodit. Probuďte v sobě hravost a vášeň, a to díky pátečnímu úplňku ve Střelci! Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Patříte k jedincům, kteří chtějí mít všechno pod kontrolou, ale momentálně se vám to nedaří. Nechte se inspirovat úplňkem ve Střelci, který ve vás probudí zvědavost a touhu po nevšedních aktivitách. Nyní se potřebujete motivovat a odreagovat. Vaše sebevědomí je na bodu mrazu, a to není dobré! Uškodíte si tím jedině v práci i ve vztahu. Rozhodování je pro vás náročné. Vše si dvakrát rozmyslete. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Každý den se snažíte dosáhnout svého, ale po pracovní stránce vás něco brzdí. Tento týden to nebude tak intenzivní, ale později počítejte s polevením. Není divu. Během května jste vydatně excelovali, a proto si teď zasloužíte pomalejší tempo. Pokud dojde na hádku s partnerem, běžte to radši rozchodit ven. Ostrá výměna názorů není nic pro vás. Nabírejte novou energii a nenechte se nikým rozhodit. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Je až neuvěřitelné, jak se změnil váš způsob uvažování. Pozitivní myšlení dělá divy a věříte si na sto procent. Procházíte obdobím vzdělávání a upevňování pevné půdy pod nohama. Už brzy obdržíte profesní nabídku a budete se muset rozhodnout. Proto se na vše připravte, ať nezůstanete někde na půli cesty. Nic nepodceňujte a hodně se motivujte. Jakmile se nabijete novou energií, máte zpola vyhráno. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, květen nebyl zrovna trefou do černého a v červnu budete muset také zabojovat. Táhnete si s sebou zdravotní problémy spojené s klouby a bolestmi nohou. Na to si dávejte největší pozor! Na začátku měsíce nevíte, jak a do čeho se vlastně pustit. Stejný problém budete mít v zaměstnání i doma. Nějak vám nepůjde nic moc od ruky. Máte strach, že o svou pozici přijdete, tak moc se cítíte mimo. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Stále se pyšníte obrovským přílivem energie a nebojíte se řešit problémy s úsměvem na tváři. Je to až neuvěřitelné! Když budete chtít mluvit o partnerských nesrovnalostech, tak si dejte pozor na odstup drahé polovičky. Nic není tak horké, jak to vypadá! Hledání nového vztahu bude zábavné a sklidíte velký úspěch. Sblížení s ideálem je nablízku! Nemusíte dělat nic zásadního, vše šlape jako hodinky. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Červnové dny budou plné optimismu a vy se ničeho nezaleknete. V práci berete problémy s nadhledem a snažíte se uspět i za cenu šéfovy občasné nespokojenosti. Stále věříte v pozitivní období a tuto vizi si nenecháte od nikoho sebrat. Nejkrásnější chvíle prožíváte se svými dětmi, které prahnou po vaší společnosti. Nebojte se vrhnout do změny po hlavě. Pořiďte si něco do domácnosti anebo do šatníku. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…