Horoskop na tento týden: Koho čeká úžasný přelom roku?

Momentálně nad vámi bdí vyšší mocnost, takže si tento přelomový týden užijete v plné parádě. Nic zásadního vás netrápí a do všeho se vrháte s velkou energií. Oslavy Silvestra proběhnou nad očekávání příjemně, a dokonce se neochudíte ani o novoroční ohňostroj. Jste zastánci toho, že se má Nový rok oslavit jaksepatří. Jen s předsevzetími to nepřehánějte, většinou u nich beztak nevydržíte.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

S blížícím se koncem roku jste bez sebe. Tak moc se těšíte na přátele a příbuzné, až zapomínáte na svůj vzhled. Věnujte tomu více pozornosti, jinak budete vypadat jako strašák do zelí. Popřemýšlejte také o své finanční situaci. Hodně věcí by se dalo ovlivnit a výrazně tak ušetřit. Investujte jen do toho, na co máte peníze. Malichernostmi a serepetičkami se nezabývejte. Jen byste se tím vyčerpali.