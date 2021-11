Horoskop na tento týden: Koho čeká úžasných sedm dní?

Jak se vám bude dařit uprostřed listopadu? Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 8. do 14 . listopadu 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) V novém pracovním týdnu budete sebevědomí, ale někdy až moc. Nebude se vám dařit ukočírovat svoje rozohněné emoce a budete se potýkat s nespokojeností. Ta přijde v rodinném životě i profesním dění. Pokud se chytnete s jedním členem rodiny, bude to jen krátkodobé a nakonec se vše obrátí v legraci. Nicméně v práci to bude horší. Musíte si uvědomit, že na vás nadřízený klade velmi vysoké nároky.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, procházíte výbušným obdobím a schází vám klid. Pracovní sféra je protkána nepříjemnostmi s šéfem a doslova si koledujete o vyhazov. Pokud se neumírníte, budete si hledat nové zaměstnání. Uvědomte si, že nejste nenahraditelní. Zůstaňte nohama pevně na zemi a naučte se přijmout kritiku. Nyní jste přehnaně aktivní, což vám také škodí. Vaše znamení není na zbrklost vůbec zvyklé.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Listopadové dny jsou plné úspěchu, bohatství a vzdělávání. Za každou cenu se chcete dostat někam, kde vám bude dobře, a myslíte si, že se u toho budete bavit. Máte pravdu! Čekají vás plodné okamžiky strávené s rodinou, kamarády i kolegy v práci. Nemáte důvod k hádkám a jdete si za splněním svého snu. Nadřízený i spolupracovníci vás obdivují, ale vy se nemíníte vychloubat. Jste sví a sebevědomí.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Pokud jste se narodili v čínském znamení Zajíce, zbystřete! Je před vámi úžasný měsíc, ve kterém najdete lásku a profesně si polepšíte. Pokud si myslíte, že je to náhoda, jste na omylu. Budou vám přány schopnosti, s nimiž jste dosud neměli zkušenosti, a hodně vám pomohou. Najednou z vás opadnou obavy z budoucnosti a splníte si nejeden sen. Vašimi silnými stránkami jsou empatie a komunikativnost.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Na první pohled jde vidět, že nejste ve své kůži a drtí vás únava. Nadřízený ani kolegové vás nepoznávají, protože jste jindy právě na tom místě, kde je vás potřeba. Momentálně se náročným povinnostem vyhýbáte a hledáte důvod k odpočinku. Na druhou stranu však nejste líní a do pohybových aktivit se nemusíte nutit. Jenže to má háček, zejména adrenalinové sporty byste měli kvůli hrozbě úrazu omezit!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, nyní vás baví všechno zajímavé. Ať už se to týká módy, či moderních technologií, jste v úžasu. Procházíte obdobím, v němž se formujete a nestojíte v pozadí. Prahnete po společnosti lidí, kteří něco dokázali, a chcete se od nich učit. Nezapomínáte ani na sebevzdělání, péči o rodinu a kamarády. Stále jste v jednom kole, ale to vám vůbec nevadí, protože energie máte doslova na rozdávání.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Po úspěšném pracovním období nastává tak trochu zmatek. Ani nevíte, proč se vám nechce profesně vyniknout. Zadané úkoly jsou pro vás přítěž a jste takoví roztěkaní. Říkáte si, zda je to váš dojem, anebo má nadřízený jednu ze svých nálad. Po finanční stránce to nemusí být úplně fajn! Dávejte si pozor na neuvážené výdaje, které by vám štěstí nepřinesly. Ani zakoupené dárky by se blízkým nelíbily.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Společnost přátel vám hraje do karet a cítíte s v ní dobře. Doma to totiž za nic nestojí. Hádky s partnerem jsou na denním pořádku a po pravdě řečeno se vám to vůbec nelíbí. Máte pocit, že vás protějšek neposlouchá a dělá si z vás legraci. Komunikace s šéfem a kolegy je na bodu mrazu. Tento problém má dlouhodobý charakter a někteří z vás dokonce uvažují o změně pracovního místa. Jen se neunáhlete.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V posledních dnech je to s vámi jako na houpačce. Jednou jste dole a podruhé sklízíte ovace. Takový styl života je pro vás dost náročný, protože se vám nechce přizpůsobit. Nejhorší je to v práci, kde dost chybujete a neztotožňujete se s názory nadřízeného. S kolegy se vám nechce spolupracovat, protože máte problémy sami se sebou. Za žádnou cenu však na pracovišti nevytvářejte negativní atmosféru.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Právě teď toužíte nejen po dobrém postavení a profesním rozkvětu, ale také po dobré společnosti a velké lásce. Je pravda, že se vám splní všechno, na co si jenom vzpomenete. V pracovním procesu vás nikdo s výkonností nepřekoná, proto očekávejte postup na lepší pozici či zvýšení platového ohodnocení. Zaměřte se na nákupy vánočních dárků, protože budete mít štěstíčko na luxusní kousky za super ceny.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, listopadové dny nejsou vaším šálkem kávy. Jste nerozhodní, mrzutí a na nic se neumíte soustředit. Na pracovišti patříte většinou ke špičce, ale nyní se vám opravdu nedaří. Nadřízenému se to nelíbí a neví, co se s vámi děje. Odmítáte dělat úkoly navíc, protože se na ně necítíte. Nepropadejte panice, v druhé polovině měsíce nepříjemné období zmizí, do té doby relaxujte a nepřemáhejte se.