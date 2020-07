Horoskop na tento týden: Koho čeká v práci povýšení?

V pondělí nás čeká novoluní. Léto je v plném proudu. Jaká bude druhá polovina července? Komu se bude dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 20. do 26. července 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Začátek pracovního týdne nebude podle vašich představ, ale nakonec se do správného tempa dostanete. Toho si ihned všimne i nadřízený, který s vámi měl opravdu velkou trpělivost, a je rád. Najednou jste aktivnější a přicházíte s originálními nápady. Milé Krysy, také ve financích máte rozum. Na první dobrou poznáte podvodnou finanční nabídku a sjednáte si velice dobré podmínky. Vše jde jako po másle! Lev potřebuje partnera, kterým by se mohl chlubit. Jaké je toto znamení? Lev chce nejen sám zářit, ale potřebuje vedle sebe partnera, kterým…

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Během pondělního novoluní vám do žil doslova vhrkne nový příliv energie. Pečujte však více o své tělo a nebojte se dopřát si léčivou proceduru. Pokud jste milovníci letního koupání v přírodě, nezapomeňte se potom osprchovat. Jinak by vás mohly potrápit problémy s pohlavními orgány. Pracovní sféra je příjemná a vy už šéfa do konce července jistě nezklamete. Také v lásce jste pozitivně naladění! Jak držíte svůj mobil? Víte, že to o vás prozradí, jakou máte povahu? Držíte mobil oběma rukama, nebo vše zvládnete v podstatě jen jednou?…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) S příchodem pravého léta si debužírujete a dopřáváte časté grilování i popíjení alkoholu s kamarády. Na tom by nic nebylo, ale vaše zažívání je na pokraji kolapsu. Dejte si aspoň pár dní pohov a vyzkoušejte zdravou stravu! V lásce se vám zrovna moc nedaří, protože se sice lehce zamilujete, ale potom ještě rychleji ze vztahu utečete. Stojíte jen o románky na jednu noc, což není vůči těm druhým fér. Vizualizace: Meditace, která umí oklamat mozek. Představy bere jako skutečnost Vizualizace je jednou z forem mentálního tréninku a druhem meditace,…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Najednou se vám v životě mění všechno k lepšímu. Už nemáte smutnou náladu a své blízké dokážete hravě pochopit. Pokud se vám bude chtít někdo z rodiny svěřit, vyslechněte ho, ale nekažte mu. Uvidíte, že tak se s ním sblížíte takřka dokonale. Milí Zajíci, také v lásce jste mnohem otevřenější a nehodláte se v ničem omezovat. Konečně si užijete pravé prázdninové okamžiky něhy, vášně a porozumění. Která znamení by spolu neměla chodit ani žít? Těmto to nebude fungovat! 8 Vztahy nejsou nikdy jednoduché a není vždycky snadné s tím druhým…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Nejlépe se budete cítit v kruhu rodinných příslušníků a známých, kteří jsou vám blíže, než si myslíte. V žádném případě se nebráníte strávit celý týden s dětmi. Chodit do práce se vám v parných letních dnech stejně nechce. Pakliže dostanete od šéfa dovolenou, věnujete svým potomkům mnoho času a zábavných okamžiků. Nyní vás baví koupání v bazénu na zahradě, grilování a dobývání cizích srdcí! Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, první polovina července pro vás nebyla procházka růžovým sadem, ale nyní se vše změní. Už vás jen tak nic nenaštve. Zjistili jste, že stejně nemá cenu se kvůli všemu rozčilovat a s tímto heslem se dostanete daleko pracovně i v osobním životě. Nepodléhejte špatné náladě a pozitivní myšlení přijde samo. Pokud se vám to podaří, uspějete zejména v práci a získáte si obdiv i od samotného šéfa. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Se svým životem jste přes prázdniny spokojení tak napůl, protože se vám profesně moc nedaří. Do všech povinností se musíte doslova nutit, čehož si všimne i nadřízený. Ale o dovolenou budete škemrat marně, nezbývá nic jiného, než se přemoct a zabrat! Jestliže se vám to podaří, uklidníte se vy i šéf. Naopak začínáte být kreativní v rodině a všem se budou vaše nápady líbit. Popusťte uzdu fantazii! Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Až do poloviny pracovního týdne budete v práci bystří, ale potom se to malinko zkazí. Nápadů máte pořád dost, ale dál už to nejde. Nejspíš na vás trochu doléhá únava z přemrštěného tempa a honby za povýšením. Uklidněte se a rozvrhněte si své síly, jinak se vyčerpáte a naprosto vysílíte. Rodinný život je pohodový, a proto máte dostatek šancí na krásné chvilky. Nejvíce se zabavíte při zahradničení. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Od startu července jste báječní na pracovišti i osobní rovině. Jste optimisticky naladění a snažíte se všem kolem pomáhat a jste bezkonkurenční kamarádi do nepohody. To je sice chvályhodné, ale někdo vás může pořádně napálit. A bude vás to mrzet o to víc, že půjde o velice blízkého člověka. Vážný rozhovor nechte na víkend, stejně ani nevíte, co mu na to říct. Hlavně nepodléhejte chmurám. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Poslední dobou je toho na vás dost a takřka v ničem se vám moc nedaří. Milí Kohouti, nepozastavujte se nad každou maličkostí a zkuste brát věci tak, jak leží a běží. Nezoufejte nad vším, co se vám nelíbí. Ostatní mají zkrátka jiné názory než vy. Především drahá polovička s vámi v ničem nesouhlasí a ve všem vám oponuje. Také v práci dejte pozor na to, co říkáte. Nadřízený by se s vámi nemazlil. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Momentálně jste cílevědomí a chcete za každou cenu uspět. Podnikáte chytré kroky a rychle se prosazujete. Pokud si to nezkazíte nějakým vychloubáním se nad kolegy, dostane se vám i povýšení. Šéf si vás všimne jen v tom případě, že pojedete na plný plyn. Na druhou stranu byste měli hodně odpočívat, protože jen tak si vyšlapete cestičku ke štěstí. Každá mince má totiž dvě strany. To mějte na paměti! 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…