Horoskop na tento týden: Koho čekají doma hádky a musí si dát s partnerem pozor

Nový rok je pro vás vcelku příjemný. Zatím jste v pohodové náladě, za což vděčíte rodině a kamarádům. Není divu, že chodíte často do společnosti, dokonce můžete uspořádat milou oslavu. Patříte k milovníkům dobrého jídla, proto něco uvaříte a upečete. Bude se jednat o delikatesy a návštěva bude z kulinářských specialit na větvi. Na druhou stranu si hlídejte váhu, v lednu máte sklony k obezitě!

Vaše kroky směřují k profesnímu úspěchu, ale o ten se musíte také zasloužit. I když jste nápadití, kreativní a činorodí, nadřízenému je to stále málo. Naštěstí si stojíte za svými názory a nadřízený nakonec pochopí, že patříte k jeho nejlepším pracovníkům. Milí Tygři, štěstí leží na zemi, stačí ho jen zvednout. Neusínejte na vavřínech a za své místo na výsluní bojujte. Čekají vás krásné dny.

Milí Hadi, vaše životní jistoty se trochu hroutí a jste kvůli tomu neklidní. Patříte totiž k realistům a materialistům, proto se vám zpomalení v pracovní oblasti nelíbí. Ať uděláte cokoliv, nadřízený má k vámi odvedeným úkolům výhrady. Docela vás to štve, ale za svým názorem si pevně stojíte. Není radno si s vámi zahrávat! Kolegové vás respektují a doufají, že se šéf nakonec přece jen umoudří.

V lednu se vám daří především profesně. Pokud se vám zatím nepodařil mistrovský kousek, stane se to právě tento týden. Neschází vám totiž bystrá mysl, kreativní pohled a originalita. Do toto máte skvělé organizační a komunikační schopnosti. Nadřízený je k vám však nespravedlivý a bude vám házet klacky pod nohy. Pakliže pracujete sami na sebe, už brzy se vám podaří v byznyse radikálně prosadit.

Vepř (ročníky 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Život je teď pestrý jako malířova paleta, ale máte v něm spíše smůlu. Nejhorší je to v pracovním světě, který je prostě nad vaše síly. Nadřízený vás komanduje a vám se to vůbec nelíbí. Také jste na sebe naštvaní, protože se nemůžete donutit k lepším výsledkům. Nebojte, v příštím týdnu se karta obrátí. Do té doby vydržte a veškerou práci po sobě kontrolujte. Mohli byste nasekat ještě spoustu chyb.