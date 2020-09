Horoskop na tento týden: Koho čekají komplikace v práci? Nejste to i vy?

Uvidíme, co přinesou následující dny, nejvíc nás teď ovlivňuje vývoj kolem koronaviru, který se stále zhoršuje. Ale i tak náš život běží dál. Komu se bude na přelomu září a října dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 28. září do 4. října 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na přelomu září a října se cítíte vyčerpaně. I když jste si užili prodloužený víkend na plné obrátky, nestačí vám to. Na pracovišti se vícekrát rozohníte a dáte tak najevo svůj nesouhlas. Milé Krysy, takhle vážně riskujete svou pozici. Držte se raději v ústraní a neprovokujte šéfa. Ještě se můžete zachránit, dělejte svou práci a nehleďte na to, jak to mají jiní. Prostě se s nimi nebavte a bude klid.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Z minulého měsíce si s sebou nesete výkonnost a pečlivost. Ať už se pustíte do jakéhokoliv úkolu, dopadne to dobře. Jen si musíte dávat bacha na vyčerpání. Nějak se na vás práce navalí a bude jí opravdu mnoho, možná dá jeden z kolegů výpověď. Milí Buvoli, využijte sílu čtvrtečního úplňku a načerpejte jeho energii. Hned se před vámi objeví nové možnosti. Nedržte se zbytečně při zemi, jste kreativní.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Jste pohodoví a optimističtí. K tomu se vám nechce hádat a nikdo vás nesmí stáhnout ke stresu. Milí Tygři, nemusíte se obávat, že k tomu dojde. Hleďte si své práce, ve které samozřejmě vynikáte. Už se vám dařilo i v září a nyní si míříte pro další velký úspěch. Ponořte se do svých povinností a očekávejte i příjemnou finanční odměnu. Neuzavírejte se však do sebe a myslete na to, že milujete společnost.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Stále jste nespokojení s jednáním šéfa vůči vaší osobě, máte dojem, že vám křivdí a není spravedlivý. Ke konci týdne k tomu máte, co říci. Už vás takové zacházení nebaví. Jste si vědomi, že to může mít následky, ale věříte v jeho dobrý úsudek. Prostě jste to už v sobě nemohli dál držet. Ani doma není kýžený klid. Jeden člen rodiny se staví proti vám, ale vy nemáte náladu něco řešit. Držíte se zpátky.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Prahnete po adrenalinu a dobrodružství. Nehodláte jen tak sedět v koutě a snažíte se vypořádat se se vším špatným kolem. Prosazování názorů je vaše parketa a zatím vám to bude vycházet. Jen si potom dejte pozor, ať neřeknete něco hloupého. Můžete tím urazit i šéfa. Asi byste měli pracovat v klidu a nemotat se do záležitostí, které jsou mimo vaši kompetenci. Vyhýbejte se rozčilování, máte slabé srdce.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, vcházíte do úžasného období, v němž se bude spíše dařit. Samozřejmě budete řešit i nahodilé problémy, ale těch se zhostíte na výbornou. Ohledně lásky lze říci, že se povede více nezadaným, ale jedinci žijící v partnerském svazku budou mít více času na přemýšlení. Od protějšku si potřebují stejně odpočinout. Na pracovišti budete jedničky a nadřízenému se honí hlavou i povýšení.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Po pravdě řečeno byste si měli vyřešit všechny finanční záležitost do konce září, protože říjen přinese nejistotu a nahodilé výdaje. Na první pohled je na vás vidět, že jste nevyrovnaní a nemáte chuť do práce. Sice se opravdu snažíte vykonat veškeré úkoly svědomitě, ale nedokážete se na nic dobře soustředit. V trvalém svazku zažijete nelehké období, konflikty a nařčení vás hodně vykolejí.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Konec září bude bezproblémový, nicméně byste měli více odpočívat. Ke konci týdne zjistíte, že jste si toho vzali profesně moc, a partner bude naštvaný. Většinu času trávíte na pracovišti a na rodinu vám nezbývá čas. Pokud necháte na drahé polovičce všechny povinnosti, brzy se z toho zblázní. Zkuste si práci rozvrhnout a myslete na rodinnou pohodu. Dávejte si pozor na finance, ne vše vyjde podle plánu.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Jste velice pohotoví, ale někdy to až hraničí se zbrklostí. Kvůli tomu si můžete způsobit nepříjemné úrazy. Jdete si jistě za svým cílem a dost často si pouštíte pusu na špacír. Je jen otázkou času, kdy to přestane nadřízený tolerovat. Nepodceňujte své schopnosti, ale ani je nepřeceňujte. Zklidněte se a na práci se více soustřeďte. Pak budete spokojení vy i nabručený nadřízený.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Jeden člen rodiny vás stále kritizuje, což vás přivádí k šílenství. Máte dojem, že si na vás až moc dovoluje. Vždyť mu nic špatného neděláte! Je pravda, že jste poslední týdny unavení a ne a ne se dostat do kondice. Můžete se však spolehnout na to, že i přes velké vyčerpání se vám podaří dotáhnout veškeré vaše profesní sny do konce. Vlastně budete pracovat za dva, což se objeví i na výplatní pásce.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Finální zářijové dny budou pohodové, ale vše pokazí nabroušený nadřízený a vaše následná nechuť do práce. Ať už uděláte cokoliv, tak se mu to nelíbí. Ještě před pár dny vás doslova miloval a teď vás kárá. Dávejte si na něj pozor, může vám sáhnout na odměny. Nepřipouštějte si k tělu závistivé kolegy, rozhodně se jim nesvěřujte. O víkendu vyrazte do přírody v doprovodu sourozenců či blízkých přátel.