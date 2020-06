Horoskop na tento týden: Koho čekají lepší časy i plat?

Léto nabírá na síle. Jaký bude přelom června a července? Komu se bude dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 29. června do 5. července 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Jste plní energie, kterou si s sebou nesete již minulého měsíce. Do všeho se vrháte po hlavě, i když se vám nemusí podařit všechno. Nejvíce vás potěší milostná oblast a nejméně zase profesní sféra. Jak se říká, člověk se musí poprat se vším, co mu život přinese. Hvězdy vám však přejí odolnost organismu a dobrou vyřídilku. Nic si nenecháte líbit, ale přitom se nebudete zbytečně hádat. Lev potřebuje partnera, kterým by se mohl chlubit. Jaké je toto znamení? Lev chce nejen sám zářit, ale potřebuje vedle sebe partnera, kterým…

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) S červnem se rozloučíte ve velkém stylu a navážete na profesní úspěchy. Jste v docela dobré kondici a máte chuť rozšířit si obzory. Jděte do toho za každou cenu, protože jste připraveni přijmout i změny, které ve svém životě zase tak moc nepreferujete. Je možné, že již brzy narazíte na človíčka, který bude inteligentní, vnímavý a plný energie. Přiznejte si, že se od něj můžete mnohé naučit. Jak držíte svůj mobil? Víte, že to o vás prozradí, jakou máte povahu? Držíte mobil oběma rukama, nebo vše zvládnete v podstatě jen jednou?…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) V tomto týdnu budete šťastní jako blechy a nic vás nerozhodí. Do nového měsíce jdete s nadějí, že se vše zlepší, zejména po pracovní stránce, protože se vám v minulých týdnech zase moc nedařilo. Hlavně nezoufejte, když věci nevyjdou hned napoprvé. Jistě se brzy projevíte. Hlavu vzhůru! Chuť si zlepšíte v milostném životě a rodinném soužití. Nic si neberte moc k srdci, to je opravdu špatná cesta. Vizualizace: Meditace, která umí oklamat mozek. Představy bere jako skutečnost Vizualizace je jednou z forem mentálního tréninku a druhem meditace,…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Po relativně úspěšném období přichází strmý pád. Úbytek energie je na vás viditelný čím dále více, a to se nelíbí vám samotným a ani šéfovi. Milí Zajíci, měli byste více odpočívat a dopřát si více času na sebevzdělávání. Oprašte své staré a zapomenuté koníčky. Budete se divit, jak se v nich najdete! Nepropadejte hned panice, ne všechno neštěstí a smůla trvají věčně. Opět vysvitne slunce. Která znamení by spolu neměla chodit ani žít? Těmto to nebude fungovat! 8 Vztahy nejsou nikdy jednoduché a není vždycky snadné s tím druhým…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, od nového měsíce očekáváte nový příliv energie a úspěch v práci. Obě přání se vám splní jako mávnutím kouzelného proutku. Konečně se můžete realizovat podle svých představ, ovšem ať vás ani nenapadne, že dostanete všechno zadarmo. Jakmile na sobě správně zamakáte, budete hvězdami pracoviště a nadřízený zapřemýšlí o přidání peněz. Takhle se vám zalíbí a zahálet na sto procent nebudete! Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Pracovní úspěchy jsou dostačující, a dokonce vyhovují i vám, třebaže jste puntičkáři a jen tak s něčím se nespokojíte. Nadřízenému se líbí vaše nasazení a výsledné výkony. Milí Hadi, jdete správnou cestou! Nezapomínáte na sobě makat i ve volném čase. Na první pohled vás zaujme seminář či kurz, ve kterém se projeví vaše schopnosti vést kolektiv. Zkuste se věnovat i přátelům, najdete společné zájmy. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Kdyby to je jen trošku šlo, vzali byste si dovolenou. V práci vás to nudí a nedokážete se soustředit na to, co právě děláte. Chodíte jako spící panny a k ničemu se nemůžete přimět. Už koncem měsíce jste žádali šéfa o delší volno, ale bohužel vám nevyhověl a nevyhoví ani teď. Musíte si pomoci sami. Více spěte a relaxujte u pohodových činností. Adrenalinové sporty hoďte za hlavu, mohli byste se poranit. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nedělní úplněk odstartuje perfektní možnosti projevit se, a to zejména po pracovní stránce. Během týdne se setkáte také s dobrými možnostmi, ale od dalšího týdne to začne fantasticky. V každém případě na sobě pracujete a vlastně vás to moc baví. S kolegy vycházíte na výbornou a šéfa zaujmete něčím výjimečným. Jakmile se prosadíte, čekají vás lepší časy, kariérní postup a lepší plat. Prostě super! Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Konečně jste se zbavili negativních myšlenek a špatného přístupu. Nadřízeného jste ujistili, že jste lidé na správném místě. Jen to musíte urovnat s kolegy. Nakonec to však dopadne dobře. Máte obrovské plány a nenecháte si vyfouknout prima nápady. Tento týden se spíše rozkoukáváte, což platí i v navazování nových známostí, které jsou momentálně krátkodobého rázu. Na trvalý vztah nejste připraveni. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, po parádním červnu vás čeká trošku napjatější červenec. Vyzkoušíte si v něm, jak jste trpěliví a soustředění. Bohužel, ne vždy budete úspěšní podle požadavků nadřízeného. Hlavně si z toho nic nedělejte, protože odvádíte svou práci na sto procent, jen jste pomalejší. Na seznamování nemáte náladu a pro opačné pohlaví jste nedostupní. Zejména o víkendu toužíte jen po samotě a klidu. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Je až neuvěřitelné, jak jste činorodí a všude kolem sebe rozdáváte dobrou náladu. Parné letní dny jsou opravdu v plném proudu, a i kdyby snad spadla nějaká dešťová kapka, zlobit se nebudete. Nejvíce se uspokojíte v oblasti lásky. Hlavně se dobře dívejte, ať svou ideální známost nepřehlédnete. Otevřete se novým aktivitám a sportujte. Stejně to potřebujete, vaše kondice není zrovna stoprocentní. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…