Horoskop na tento týden: Koho čekají změny, kdo si může dovolit riskovat?

Jak zvládáte lockdown? Už to trvá fakt dlouho. Jak to půjde dál, jak se vám bude dařit? Podívejte se na svou předpověď na týden od 8. do 14. března 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) První polovina března se ponese v duchu profesních úspěchů, které se vynoří jako blesk z čistého nebe. Vlastně ani nevíte, že byste se nadřeli, a přitom sklízíte ovace. O dobrou náladu na pracovišti se postarají kolegové, vztahy teď máte skvělé a můžete se na ně spolehnout. Také v lásce se začínají dít příjemné věci. Sice nepřišla pravá šance, ale i tak si zájem opačného pohlaví dosyta užíváte.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) V kostech už cítíte příchod jara, a proto se vám začínají zapalovat lýtka. Pokud jste delší dobu sami a opačné pohlaví o vás celé měsíce nejeví zájem, karta se obrátí. Právě tento týden se seznámíte s milou osůbkou, která vás později ujistí o svých citech. Naopak v práci se vám vyloženě nedaří a jste myšlenkami mimo sebe Naštěstí to nebude trvat dlouho a od příštího týdne se konečně vzpamatujete.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, už delší dobu se držíte na stupni vítězů, co se pracovních záležitostí týká. Přicházíte s novými nápady a bojujete za zvýšení platu a lepší post v práci. S nadřízeným si vjedete klidně i do vlasů, ale tak nějak vám to vychází. Raději byste se však měli zklidnit a šéfovi neodporovat, protože mu zčistajasna dojde trpělivost. Štěstí nepokoušejte a věnujte se mnoha rozjetým aktivitám.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na prahu nového pracovního týdne můžete být spokojení a bez obav. Právě začíná jedno z nejkrásnějších období roku. Jaro nabírá na síle a vy jste zamilovaní až po uši. Pokud jste na ideálního partnera zatím nenatrefili, bude to právě v druhé polovině týdne. Protějšek bude inteligentní, učenlivý a vtipný. Právě takového člověka byste mohli tolerovat a zkusit s ním žít. Nasávejte vůni lásky a úspěchu!

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, hlavou se vám honí mnoho plánů, ale ne všechny dotáhnete do konce. Jste aktivní tak napůl a nemůžete se dostat na stoprocentní výkonnost. To vás trápí, ale zatím neděláte unáhlené závěry. Máte pravdu, od příštího týdne se vám zdraví a vitalita upevní! Nepokoušejte se tedy o nadlidské výkony a užívejte si březnové dny jako nikdy. Prostě nikam nespěchejte a ujasněte si budoucí kroky.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Mírněte své sklony k perfekcionismu, protože vás ovládá. Prahnete po úspěchu a dokonalosti, ale momentálně to není možné. Vyšší síly vám nepřejí spokojenost a je nutné na sobě pracovat. Pokud se vám něco nepodaří, nebičujte se neschopností. Jiní by byli za takové výkony šťastní. Nepodléhejte šéfovu nátlaku, prostě nejste ve své kůži a tečka. Těšte se na neděli, bude to nejšťastnější den týdne.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Konečně se vám blýská na lepší časy! Pracovní pohoda vás uklidňuje a užíváte svého talentu. Šéf má s vámi veliké plány a nešetří pochvalami. Jste kreativní a přizpůsobiví zároveň, svým kolegům pomáháte a nebojíte se zajímavých výzev. Profesní dráha je skvěle rozjetá a do konce března se toho ještě hodně stane. Nakonec slíznete smetanu a stanete se nejlepším pracovníkem. Čeká vás však dlouhá cesta.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nenechte se ovlivnit názory ostatních. Zejména v rodině vám nikdo nefandí a myslí si, že na daný úkol nemáte schopnosti. To je však hloupost. Jakmile se odpoutáte od negativních vlivů, dokážete všechno, co si umanete. Hlavně se nežeňte do velkého rizika. Sami poznáte, co je pro vás nejlepší. Bohužel v práci pokulháváte a šéf vás upomíná. Většina povinností se vám vrátí jako reklamace.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Vrhněte se na studium cizích jazyků anebo se zdokonalujte v tom, co právě děláte. Momentálně jste totiž učenliví a vše vám půjde zázračně do hlavy. Pokud vás bude někdo odrazovat, vůbec si ho nevšímejte a dělejte si podle sebe. Pouze ve finanční oblasti buďte obezřetní a nepouštějte se do zbytečného rizika. Mohli byste naletět podvodníkům, kteří skutečně nikdy nespí. Ztráty byste těžko doháněli.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Váš svět se zakládá na spolehlivosti, pravidelnosti a pevném zázemí. Teď se vaše priority malinko změní a rozhodnete se zariskovat. Změny nemáte v lásce, ale očividně jsou nutné. Zbavíte se věcí, zvyků či lidí, které s sebou vláčíte úplně zbytečně. Tento krok vám otevře nové možnosti uplatnění a možná najdete i osudovou lásku. Nebojte se toho a přivítejte jaro ve velkolepém stylu. Nebudete litovat!

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, nebojte se zariskovat, protože se vám to vyplatí. Patříte k největším podivínům a inovátorům, nedokážete sedět na jednom místě! Pokud je vám aktuální svět malý, přihlaste se do semináře anebo vyzkoušejte kreativní činnost. Ať už se pustíte do čehokoliv, určitě to dopadne dobře a oslníte. Momentálně jste pro své kolegy vzorem a tak trochu vám závidí obrovskou energii i logický úsudek.