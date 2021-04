Horoskop na tento týden: Koho podrží přátelé?

Jak se vám bude dařit ve třetím dubnovém týdnu. Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 12. do 18. dubna 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, tento týden se ponese v duchu velmi dobré nálady a profesních úspěchů. Opravdu vám to pálí a na pracovišti předvádíte skvělé výkony. Pokud pracujte na home office, dokážete se hravě přizpůsobit a jste výkonné. Možná vám tento styl povinností vyhovuje lépe, protože se nemusíte vídat se všemi kolegy. Být doma s rodinou je vcelku náročné, ale nepodléháte depresivním zmatkům a chaosu. Co čekat na Tinderu? Dá se na této seznamce najít láska? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Zkraje týdne už pochopíte, že to nebude z pracovního hlediska žádný med. Nadřízený se do vás naváží a hledá skulinky vašeho neúspěchu. Je pravda, že vás to vcelku rozladí, ale nakonec se přes to přenesete. Není možné se jen deptat. Věříte, že se karta obrátí a vy se mu tak trochu pomstíte. Jenom si na to musíte chvíli počkat, proto se zklidněte, pracujte systematicky a nenechte se ničím rušit. Zlozvyky podle hvězd: Štíři jsou roztržití, Býci si koušou nehty Kozorozi ulítávají na nakupování, Vodnáři zase rádi experimentují a…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Zakládáte si na profesním úspěchu, což se vám daří realizovat. Jenže jste v práci od rána do večera anebo sedíte dlouhé hodiny u počítače. Je pravda, že jste extrémně výřeční a komunikativní, díky tomu se seznámíte s mnoha klíčovými osobami. Hlavně si to nepokazte, protože jedete na plný plyn! Vyčerpání je váš největší nepřítel, proto se věnujte i zaslouženému odpočinku, sportu a meditaci. 6 znamení zvěrokruhu, která dokáží číst energii a auru druhých. Patříte mezi ně? Dokážete vnímat druhé? Umíte číst jejich auru a energii? Možná…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Poslední dobou jste hodně pod tlakem, což se promítá na vašem psychickém rozpoložení. Jste citlivé duše a všechno si berete k srdci. Není možné se stále trápit! Pracovní tempo je pro vás náročné a nadřízený nabude dojmu, že povinnosti flákáte. Tento týden ho rozhodně nepřesvědčíte o opaku. Během víkendu se situace v rodině i milostných vztazích zlepší. Snažte se zapracovat na harmonii duše i těla. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Momentálně nejste spokojení se svým vzhledem a necítíte se dost sexy. Milí Draci, hlavně to s úpravami zevnějšku nepřehánějte. Nakonec byste se nelíbili ani sami sobě. Pečujte o sebe, ale s rozumem! Pracovní oblast je jako stvořená pro úspěch. Se vším si víte rady a každému jste nápomocni. Bohužel vás začnou o víkendu opouštět síly a podle toho bude vypadat i následující pracovní období. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, první polovina měsíce nestojí za nic, ale potom se začne blýskat na lepší časy. Pracovní povinnosti však stále nezvládáte a potřebujete na ně více času. Jste bez energie. Nadřízený to nechápe a ani na to není u vás zvyklý. Teď s ním nediskutujte, příští týden se předvedete! Ohlídejte si finanční zdroje a upusťte od nakupování malicherností. Radost si udělejte, ale ne pořízením hloupostí. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Aktuální kondice je dobrá a nevyhýbáte se ani práci navíc. I když se vám všechno profesně na poprvé nepovede, po připomínce nadřízeného vše upravíte. Až do konce týdne budete mít mnoho vitality, nicméně byste měli zvolit pomalejší tempo. Následující období už nebude tak činorodé. Ve financích se na vás může usmát štěstí, ale na druhou stranu byste měli být v pozoru před falešnými nabídkami. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) První pracovní den pro vás nebude příjemný, protože vás nadřízený usadí a už se to s vámi potáhne. Celkově nejste dobře naladěné a všechno vám vadí. Milé Kozy, měly byste změnit pohled na svět. I když se vám zrovna nedaří, přeneste se přes to a užívejte si paprsky krásného jara. Obloukem se vyhýbejte finančnímu riziku, neinvestujte do pochybných obchodů a nevěřte, že vyhrajete na los. Buďte nohama na zemi. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, jste skvěle naladěné a náladu si nenecháte nikým zkazit. Optimistický přístup vás drží nad vodou i v těch nejhorších situacích, které život nabízí. Momentálně se vám smůla vyhýbá obloukem! V trvalém vztahu může dojít k menším nedorozuměním, ale to nestojí za řeč. Ke konci týdne budete mít tendence odkládat práci, což vám přivodí nepříjemnosti a členové rodiny vás kvůli tomu napomenou. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Jste pověstní svou výkonností, ale momentálně se vám jí nedostává. Vlastně ani nevíte, proč se vám tolik nedaří. Odpověď je jednoduchá. Vzali jste si na sebe mnoho povinností a nyní je nezvládáte, dokonce můžete nasekat chyby. Hlavně si to neberte osobně, nadřízený je jen podrážděný. Chce to jen klid, pevné nervy, trpělivost a chuť do života. Změna přijde jako na zavolanou, stačí se dobře naladit. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Nejlepší vyhlídky máte v profesní sféře. Celý týden budete zářit jako hvězdy na nebi. Nadřízený z vás bude u vytržení a kolegům samozřejmě pomůžete. Energie máte opět mnoho a fyzická zdatnost je na jedničku. Nepokoušejte však štěstí hloupými kroky a žertíky, jen by se obrátilo proti vám. Pokud chcete uspět a rozšířit své obzory na míle daleko, tak se dejte na studium jazyků či sportovní aktivitu. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…