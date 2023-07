Horoskop na tento týden: Kohouti jdou správnou cestou, Draci jsou podráždění

Jak se nám povede první týden v červenci? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 3. do 9. července 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Prázdninové dny jsou v plném proudu a vy si je patřičně užíváte. V rodinném kruhu vládne skvělá nálada a jste činorodí. Toto období je jako stvořené pro rekonstrukci domu či zahrady. Hlavou se vám honí spousta skvělých nápadů, které se ihned zalíbí i ostatním členům rodiny. V práci si dejte pozor na výkonnost. Vše nepůjde podle plánu a u některých povinností se zapotíte. Jen to nesmíte vzdávat.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, do nového pracovního týdne vstoupíte s patřičným nasazením. Nadřízený vidí, že se moc snažíte a nic neberete na lehkou váhu. Později se může situace na pracovišti trochu zkomplikovat, ale nepůjde o nic fatálního. Každopádně se udržujte v duševní kondici a nepodceňujte svoje kolegy. Někteří nejsou tak mírumilovní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Buďte ve střehu a pracujte na sobě.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Zkraje týdne budete nad věcí a podaří se vám dokončit i věci, nad nimiž jste si lámali hlavu. Spíše byste se však měli soustředit na letní dovolenou. Pokud ji uskutečníte právě v tomto období, uhodíte hřebíček na hlavičku. Jste podnikaví, akční a plní skvělých nápadů. Rodinní příslušníci vás milují a vy s nimi strávíte veškerý volný čas. Ve volnu si báječně odpočinete a zregenerujete tělo i ducha.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Vcházíte do úžasného červencového období a budete se v něm cítit jako na obláčku. Jako první si ujasněte svoje priority a poté jednejte. V práci budete jedničky a nadřízený s vámi bude nadmíru spokojený. S kolegy vycházíte bezproblémově, dokonce si k vám chodí pro rady. Vyrukujete s návrhy, které půjdou šéfovi na ruku, čímž si hodně polepšíte. Jen dbejte na dostatek odpočinku a také hodně spěte.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Okamžitě se zbavte podrážděnosti a špatné nálady. V tomto období na sebe kladete vysoké nároky a ne všechno se vám vydaří. Rozhodně se nevrhejte do složitějších projektů, protože byste je nedotáhli do konce. Jakmile si určíte smysluplné hranice, budete výkonnější. Každý den zkrátka nebude posvícení. Dávejte si pozor na to, jak komunikujete s kolegy, protože právě oni vás mohou vytáhnout z bryndy.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, zpočátku období nebudete tak výkonní a soustředění, ale nevzdáte se. Máte totiž pevnou vůli a chcete si splnit tajný profesní sen. Pokud ve svém úsilí vytrváte, dočkáte se kladných výsledků. Rovněž si dejte do pořádku finance, protože to se vyplatí. Budete vědět, jak na tom jste a kolik můžete utratit. Hezké chvíle zažijete s kamarády, kteří jsou vám oporou i v těch nejsložitějších chvílích.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Na začátku pracovního týdne budete nespokojení, protože se vám nepodaří dostat do správného tempa. Neměli byste se však rozčilovat, protože se to postupně zlepší. Počítejte však s tím, že nebudete tak výkonní a rychlí jako jindy. Máte-li problémy s vyčerpáním, raději odpočívejte. Nemá cenu přetěžovat se. Naopak plánujete-li změnu vizáže, tak se do toho pusťte. Pochvalu sklidíte od širokého příbuzenstva i kamarádů.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nyní nemáte štěstí na správný výběr partnera. Nápadníci vás dráždí a máte dojem, že si z vás dělají legraci. Nedejte se vykolejit, jinak byste se jen rozčílili. Raději se věnujte pracovním věcem a vzdělávejte se. Nepouštějte se však do ničeho, co není možné dotáhnout do konce. Finanční stránka není nejlepší, tudíž se hlídejte. Na nějaký čas si odpusťte zbytečná a vysoká peněžní vydání. Zachráníte se.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Z profesního hlediska vám nadřízený nemůže nic vytknout, protože jste nad věcí. Momentálně patříte k největším pracantům firmy a budete za to náležitě odměněni. Ve volných chvílích neleníte, naopak na sobě dřete. Plánujete-li radikální úklid nebo přestavbu, tak se do toho dejte. Vše se vám podaří dokončit v termínu, a ještě vám zbude dost času pro zábavu. Nic neodkládejte, protože únavu nepocítíte.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Červencové dny vás překvapí, protože v nich budete opravdu spokojení. Po pracovní stránce jste nad věcí a neřešíte hlouposti. Hýříte nápady a s kolegy táhnete za jeden provaz. I když má nadřízený stále nějaké připomínky, nejevíte o to zájem. Jdete správnou cestou. Však ono ho to brzy přejde a vy se stanete jeho miláčkem. Pokud to chcete dotáhnout daleko, odpočívejte a nebičujte se k dokonalosti.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, na začátku pracovního týdne budete podráždění. Nadřízený vám sdělí, že budete mít kvůli jednomu kolegovi povinnosti navíc. Na tom by nic nezvyklého nebylo, ale nejste v kondici a podléháte zbrklosti. Do toho si nerozumíte ani s ostatními spolupracovníky a nedokážete s nimi profesionálně komunikovat. V rodinném kruhu také nevládne ideální atmosféra a máte dojem, že vás příbuzní přetěžují.