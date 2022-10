Horoskop na tento týden: Kohouti se pobaví, Tygři dostanou velkou šanci

Jak se nám povede první týden v říjnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 3. do 9. října 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Nadřízený je vašimi výkony nadšený, protože vám to pálí a jste flexibilní. Vždy se objevíte ve správný čas na pravém místě. S kolegy udržujete profesionální komunikaci, ale dejte si pozor na to, abyste jim moc nerozkazovali. V rodinném kruhu panuje nevlídná atmosféra a je vidět, že s vámi příbuzní v ničem nesouhlasí. Komplikace přicházejí také do partnerského vztahu, proto raději važte každé slovo.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, hned zkraje pracovního týdne si dávejte pozor na neshody s nadřízeným. Je více než jasné, že se mu nelíbí vaše výkony, a pozve si vás k sobě na rozmluvu. V žádném případě mu neodporujte, protože má pravdu. Nakonec si uvědomíte, že jste chybovali, a on vám otevře oči. Beztak ani s kolegy nevycházíte a je vám to líto. Ani v rodinném kruhu a s partnerem to nebudete mít úplně jednoduché.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) V tomto období můžete být malinko podráždění, proto se zbytečně nerozčilujte. Nestojí to za to! Vždyť vás čeká spousta pozitivních zpráv, které si naprosto užijete. V práci vycítíte, že se bude dít něco velkého, a proto jste ve střehu a snažíte se ze všech sil. Nadřízený si toho všimne a už další týden si užijete velkou šanci. Pokud ji nepokazíte, dostanete se do popředí a nakonec velmi snadno uspějete.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Pracovní tempo je přímo úžasné a nadřízený je s vámi nadmíru spokojený. Ať už se chopíte jakéhokoliv úkolu, tak ho dokážete zvládnout. Vaše ambice jsou obrovské, ale už v pátek si dávejte pozor na úbytek sil. Veškeré povinnosti si patřičně rozvrhněte a budete opět nad věcí. Nepočítejte však s tím, že to bude zadarmo. Do noty vám nehraje nepříjemná atmosféra v rodině, na kterou nejste vůbec zvyklí.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Příjemná rodinná atmosféra vám hodně pomůže a setkáte se s velkými ovacemi. Nyní máte dobrou náladu a chcete se všemu přiučit. Nenechejte nic náhodě a dopřejte si něco hodnotného. Vaše investice jsou nyní chytré a rozhodně na ničem neprohloupíte. Na druhou stranu to zase nepřehánějte a držte se zdravého rozumu, klidně i za cenu, že se budete muset bez vysněného produktu ještě na chvíli obejít.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Fyzicky jste na tom moc dobře, ale mentální stránka vám dělá trochu starosti. V tomto týdnu se opravdu rychle rozčílíte a nebudete vědět, jak se to mohlo stát. V práci jste zatím klidní a vyrovnaní, a proto sklidíte úspěchy u šéfa. Vše kolem vás je zalité sluníčkem a kolegové vám závidí aktuální krasojízdu. Naopak v rodinném kruhu jste podráždění a požadujete od všech příbuzných, aby vám naslouchali.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Jestliže se budete vážně snažit, dosáhnete v dalším týdnu skvělých výsledků. Pracovní povinnosti hltáte a snažíte se zaujmout šéfa. To se vám nakonec podaří a ukořistíte pro sebe lepší výchozí místo pro dosažení úspěchu. Jen s kolegy byste měli lépe komunikovat. Někdy mohou mít pocit, že se nad ně povyšujete. Odhalte v sobě skryté talenty a věnujte se vzdělávání, cestování a vyrážejte za kulturou.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) V tomto pracovním týdnu je vám velmi přáno. Měli byste štěstí využít a přivábit si ho ještě více na svoji stranu. Aktuálně toužíte po vzdělávání a získávání nových vědomostí. Všechny získané znalosti se vám budou v životě hodit a zvýšíte si jimi sebevědomí. Nadřízenému se líbí váš přístup k práci a kolegové vás také podporují. Jen si dávejte pozor na úbytek sil, protože toho na vás může být najednou moc.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Do plnění pracovních povinností se vám vůbec nechce. V polovině týdne vás budou mít kolegové plné zuby, protože jim s ničím nepomůžete. Nadřízený se na vás naštve a ocitnete se na koberečku. Je dokonce možné, že vám i sníží plat. Pokud vás toto nemotivuje, dopadne to špatně. V rodinném kruhu vládne podivná nálada. Příbuzní se hádají, ale vy nechcete být do rozporů vtaženi. Nesouhlasíte s nimi.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, tento pracovní týden vám vyjde vstříc. Do profesních úkolů se nebudete nutit, naopak se poperete i s těmi nejnáročnějšími povinnostmi. Také s kolegy se vám dobře spolupracuje, čemuž je rád především nadřízený. Pokud si to nepokazíte, opravdu si polepšíte. Momentálně toužíte po cestování a poznávání nových lidí, kteří vám mohou ledacos nabídnout. Neseďte tedy doma a vydejte se vstříc zábavě.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Pracovní povinnosti vám jdou od ruky a ve všem vynikáte. Je jen otázkou času, kdy povýšíte anebo se vám zvedne plat. I když musíte v práci trávit mnoho času, tak toho nelitujete, protože i s kolegy si skvěle rozumíte. V rodinném kruhu panuje pohoda, tudíž si nemůžete na nic stěžovat. Po finanční stránce jste nad věcí a moc dobře víte, co si můžete koupit. Šetření je pro vás to nejrozumnějším řešením.