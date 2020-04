Horoskop na tento týden: Komu 1. máj ohrozí vztah?

Přinese přelom dubna a května více radosti a optimismu? Začne se blýskat na lepší časy? Podívejte se na svou předpověď na týden od 27. 4. do 3. 5. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Přechod z dubna na květen bude snadný a nepostřehnete žádné významné změny. Poslední dubnové dny v práci nějak vydržíte, ale více se těšíte na prodloužený víkend. Prvního máje nezapomeňte dát své drahé polovičce polibek pod rozkvetlým stromem a o víkendu se věnujte svým potomkům, kteří si vás teď ohromně váží a chtějí být jako vy. Bude to tím, že se k nim chováte upřímně a nic si nevymýšlíte.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, je pravda, že se v posledních dnech necítíte vůbec spokojeně. Zejména v lásce a seznamování je to dost na kočku. V trvalém vztahu si neumíte nic zorganizovat a s novou známostí už vás to nebaví, protože si pořád na něco stěžuje. Zatím to nevidí, ale brzy stejně vybuchnete. Máte dojem, že nejde nic podle plánu a ke štěstí si musíte dopomoci sami. Ani prvomájový polibek to nezachrání!

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Finální dubnové dny budou běžné a nečeká vás nic překvapujícího, ale na pálení čarodějnic se rozněžníte a svého partnera doslova okouzlíte. Udělejte si společný hezký večer a otevřete se. Obecně lze říci, že je pro vás vstup do nového měsíce úžasný. Během prodlouženého víkendu lze vyřešit spoustu domácích restů a zažít pár zábavných chvil. Určitě by vám prospěla i práce na zahrádce. Hýbejte se!

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Během týdne dokončíte veškeré resty v práci a těšíte se na pohodu volného dne. Je prima, že si užijete prodloužený víkend v dobré náladě, protože si až na malé bouřky rozumíte nejen s partnerem, ale především s kamarády. Přátele jste kvůli koronaviru zanedbávali, ale nyní to chcete napravit. Moc dobře víte, že bez nich se vám daří zle. Od května je ideální čas vyřešit momentální finanční problémy.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) První máj je vaším nejméně povedeným dnem z celého měsíce. Proto se připravte na ochladnutí citů, a to zejména v trvalém partnerském vztahu. Na první pohled jde vidět, že z toho nejste ani moc rozladění. Prostě berete věci tak, jak k vám zrovna přicházejí. Pokud se nebudete s partnerem hádat, dočkáte se relativně brzkého usmíření. Raději trávíte čas se svými kamarády, i když ještě s omezeními.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Buďte nad věcí a snažte se předvídat. Zatímco se vám v milostné sféře až tak moc nedaří, pracovně vynikáte. Veškeré povinnosti zvládáte velice dobře a vaše úspěšná dráha bude navazovat i v květnu. V rodině se vám daří udržet příjemnou atmosféru. Pomáháte partnerovi s výchovou dětí a chodem domácnosti. Vše jde jako na drátku, ale občas se objeví nějaký ten mráček. Pozor si dejte na druhého máje!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Otevřete se novým možnostem a nezůstávejte jen u starých zavedených pravidel. Samozřejmě, že fungují, ale osvěžte si život něčím zajímavějším. Také si dejte pozor na jednoho člena rodiny, který vás chce převychovávat, což se vám ani trochu nelíbí! Ještě si s vámi užije! V otázkách lásky si hlavu nelámete. Jste přitažliví a usměvaví, a proto vás polibek pod rozkvetlým stromem letos určitě nemine!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) V práci se teď soustřeďte na všechno, co děláte, protože v květnu už nebudete mít tolik energie ani štěstí na výkonnost. Celkově se cítíte oslabení a neumíte se dostat do správného tempa. Ani v lásce zrovna nezabodujete a máte dojem, že to s vámi potenciální nápadníci nemyslí vážně. Na takový přístup nejste zvyklí a románky pro vás nejsou v tuto chvíli na denním pořádku. Snažte se víc odpočívat.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, až na občasné bolesti nohou a kloubů se cítíte docela dobře. Hlavně mentálně vám to pálí, čehož využijte zejména po pracovní stránce. Je úplně jedno, zda pracujete z domova, anebo pořád docházíte do zaměstnání. Nechybí vám elán ani nápaditost. V trvalém vztahu to pořádně jiskří, protože si nedokážete s partnerem vysvětlit určité hranice. Jeho žárlivost vás opravdu ubíjí. Přehání to.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Jste stále v jednom kole, ale vůbec vám to nevadí, protože jste v kondici. Pyšníte se dobrou odolností vůči nemocem a stresu. Když se lidé kolem vás hádají, tak se nepřipojíte, ale ani neradíte. Nevměšujete se do cizích hádek a děláte moc dobře. Doma panuje skvělá nálada a vy se staráte o její pokračování. Prvního května se z vás stanou romantici a políbíte svého partnera pod rozkvetlým stromem.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) V tomto období jste hraví, veselí a přístupní všemu zajímavému. O zhoršení nálady se však postarají nepříjemné a nepředvídatelné problémy v rodině. Hlavně partner je k vám nespravedlivý a nenechá na vás nit suchou. Kvůli tomu se z domu častokrát i potajmu vytratíte a jdete do přírody. Začátkem května se vám do žil vlévá nová energie, ale stále nevíte, jak ji použít ke svému prospěchu. Jen v klidu.