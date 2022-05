Horoskop na tento týden: Komu bude květen přát, kdo bude rozladěný?

Momentálně jste v jednom kole a jste za to rádi, protože chcete za každou cenu uspět. Milé Krysy, nezdávejte se svého štěstí, i kdybyste musely něco obětovat. Vaše energie výrazně roste a záleží jenom na vás, jak se s tím vypořádáte. Není možné se pohybovat ve známých vodách, potřebujete zkusit nepoznané. Otevřete si cestu k úspěchu, protože klíč leží u vašich nohou. Stačí na sobě zapracovat.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Milí Buvoli, od května jste ve svém živlu. Náhle máte pocit, že vám život leží u nohou, a je to dobrý dojem. Ve vztazích jste ale přelétaví, což u vás nebývá obvyklé. Jen vám to teď nevadí. Flirtujte a oddávejte se pocitům klidu a lásky. V rodinném kruhu jste maličko podráždění, ale i to se dá překonat. Jakmile vás jeden člen z rodiny vyslechne, budete na jiné vlně. Jenom dejte průchod vyrovnanosti.