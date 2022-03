Horoskop na tento týden: Komu budou hvězdy přát, kdo musí být obezřetný?

Od minulého týdne uděláte v tom současném velký profesní i osobní pokrok. Konečně se přestanete mračit na svět a objevíte své limity. V lásce začnete být otevření a vnímaví a profesně zaperlíte! Když se před vámi objeví lukrativní příležitost, ihned po ní skočíte. Je vám jedno, kolik jí budete muset obětovat času, prostě chcete být opět nejlepší a vyhřívat se na slunci. Jen to nebude ze dne na den.

Po úspěšném startu do nového měsíce budete trošku zklamaní. V tomto pracovním týdnu se vám nebude dařit podle plánu a budete se muset spolehnout na pomoc kolegů. Naštěstí s nimi nemáte žádné rozbroje a často jim podáváte pomocnou ruku nazpět. Nadřízený je z vašich výkonů trochu zklamaný, ale aspoň ocení solidní týmovou práci. Na pracovišti panuje klid a dobrá nálada a to se přece také počítá.

Od začátku týdne jste velmi aktivní a nemíníte na tom nic měnit. I když jste citlivé duše, také toužíte po profesním úspěchu a máte obrovské ambice. Vaše kroky povedou k vysněnému cíli, a to za každou cenu. Je až neuvěřitelné, jak jste činorodí a jaký máte nadhled. Až do soboty se budete pyšnit vitalitou, od neděle vám začnou ubývat síly. Z fyzického hlediska se oslabíte, ale psychicky naopak posílíte.

Milí Draci, i vy jste vkročili do nového měsíce velmi úspěšně, ale nyní se ve všem plácáte. Jste podráždění a každý vtípek si berete velmi osobně. Jindy byste se moc neurazili, nicméně teď je to jinak. V trvalém svazku jste nespokojení, protože prý protějšek dusíte svou láskou a nedopřáváte mu svobodu. S tímto tvrzením absolutně nesouhlasíte, a proto je doma dusno na střídačku s tichou domácností.

Na pracovišti vládne dobrá nálada, k níž také přispíváte. Jenomže v polovině pracovního týdne zjistíte, že nejste tak aktivní, jak byste sami chtěli. Fyzicky jste na tom dobře, ale nemyslí vám to jako jindy. Někde se ztratily bystrost, nadhled a smysl pro detail. Milí Hadi, hlavně nepodléhejte panice. Jste jen unavení a potřebujete více klidu. Od neděle se k vám začne energie pomalými krůčky vracet.

Do práce chodíte zejména pro peníze a neřešíte, zda vás zaměstnání naplňuje. Přesto pracujete na plný výkon a z rukávu sypete jeden nápad za druhým. Milé Kozy, ze židle vás zvedne rozhodnutí nadřízeného. Před vámi upřednostní kolegu, který vám nesahá ani po kotníky. Ihned zaujmete bojovný postoj, ale to se vám rozhodně nevyplatí. Svými dovednostmi ukažte šéfovi, že se v rozhodnutí opravdu spletl.

Milí Kohouti, jdete si pro úspěch, za nímž stojí dřina a odříkání. Jistěže se pyšníte i talentem, ale ten je pro vás až na druhém místě a rozhodně se na něj nespoléháte. Všechno hodnotné je ve vašem životě tvrdě vydřené. Nyní vám hvězdy přejí, protože se naskytne zajímavá profesní nabídka a nikde nebude velká konkurence. To by v tom byl čert, abyste jednou neslízli smetanu bez sebevětší námahy.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

V tomto náročném období vám schází chuť do života a bojíte se toho, co přijde zítra. Profesní dráha byla skvěle našlápnutá, ale nadřízený přihrál atraktivní příležitost jinému kolegovi. Od té doby jste naštvaní a neustále v bojovém módu. Měli byste si však uvědomit, že vám to k ničemu nebude. Ba naopak si proti sobě poštvete šéfa a nakonec i kolegy. Dle časových možností zkontrolujte bankovní konto!