Horoskop na tento týden: Komu budou hvězdy přát, komu házet klacky pod nohy

Jak se nám bude dařit na začátku února? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 7. do 13. února 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Do nového pracovního týdne vcházíte trochu s obavami, protože se vám v únoru příliš nedaří. Nejhorší je to při komunikaci s šéfem. Dost se nad něj povyšujete a nechováte se profesionálně. A kvůli svému přístupu si můžete dokonce znepřátelit i kolegy, kteří by vám jinak mohli pomoci. Ani doma to není vztahová hitparáda. Myslíte si, že musíte mít vždy poslední slovo, ale nemáte právě nejlepší argumenty.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, procházíte hezkým životním obdobím, o čemž se tento týden okamžitě přesvědčíte. Na druhou stranu byste měli o své místo na výsluní bojovat, protože nic dobrého netrvá věčně. Pro všechny případy se vyhýbejte extra náročným činnostem a spokojte se s dobrými výsledky. Později by se mohlo stát, že budete slabší a bez energie. Zatím je to fajn, tak si to užívejte a nebuďte na sebe moc přísní.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Partner má již delší dobu pocit, že s ním na běžných věcech nespolupracujete. Nedivte se tedy, že pro vás nemá pochopení. Teď byste sami potřebovali pomoc, nevíte si rady. V práci to nestojí za nic a s nadřízeným si prostě nerozumíte. Dalo by se říci, že vám teče do bot a starosti máte i ohledně peněz. Kdybyste to stihli s partnerem probrat, měli byste o problém méně. Teď se na vás všechno valí.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Vaše energie není, co bývala. Sice se těšíte z toho, že jste vyřešili větší rodinný problém, ale vlastně jste opět ve starých kolejích. Nějakou vitalitu jste nabrali během víkendu, ale valí se na vás spousta povinností a nedořešených potíží. Na první pohled to vypadá, že máte bystrou mysl a pevné zázemí, ale nakonec se bohužel přesvědčíte o opaku. Bojujte sami za sebe, ale jen vnímavostí a empatií.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Vaše myšlenkové pochody nejsou tak na nic, jak se vám může na první dobrou zdát. Sice si moc nevěříte, přesto se dopídíte k vyřešení několika potíží. Proto koncem týdne zas najdete sebedůvěru, jen energie máte poskrovnu. Milí Draci, nedívejte se na svět negativně, ale ani si své šance příliš nemalujte. Prostě buďte v klidu a držte se spíše při zemi. Však ono vám nic klíčového v budoucnu neuteče.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, konečně se také na vás usměje štěstí. Naplníte své profesní ambice a sklidíte sladké ovoce milostných vztahů. Teď jste na tom pracovně skvěle a dalo by se říci, že půjde o váš nejlepší únorový sólo víkend. Poté se vydáte cestou spolupráce s kolegy a povede se vám přímo báječně. Ať už sami, či s pomocí dokážete mnohé. Nadřízený moc dobře ví, že jste nejen snaživí, ale také velice schopní.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Místo řešení milostných problémů byste se měli věnovat profesním záležitostem, protože v něžnostech vám teď pšenka nekvete. Spíše se zaměřte na osobní růst, přičemž si uvědomíte, co je vám opravdu blízké. Zdokonalovat byste se měli také v mezilidské komunikaci, protože právě ta vázne. I když jste mistři slova, uhodíte na hlavičku špatného hřebíčku, z čehož pak koukají docela dost velké problémy.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Tento pracovní týden bude velmi náročný, protože budete dost chybovat. Děláte hodně věcí naráz, tudíž se nemůžete na nic dobře soustředit. Milé Kozy, trošku si to srovnejte v hlavě, pak bude vše příjemnější. Větší pozor si dávejte při komunikaci s nadřízeným a kolegy, v mnoha ohledech by vás mohli špatně pochopit. Nemyslíte to zle, ale neobratné slovní obraty by vás mohly pošpinit. Raději se držte zkrátka.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Nadřízenému se nelíbí váš přístup, protože se chováte nadřazeně, nemáte s nikým slitování, ke kolegům jste vztahovační a nemyslíte optimisticky. Pak se nesmíte divit, že vám práce nejde od ruky. Pokud se změníte a vaše vystupování bude na profesionální úrovni, získáte si zpátky uznání šéfa i kolegů. Ani na domácí půdě nepanuje poklid, a proto nejste v dobré náladě. Naštěstí se s partnerem nehádáte.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Momentálně se vám velice daří a snad všechna znamení by vám mohla závidět. Profesní sféra vám leží u nohou a nutno podotknout, že vás nejlepší období ještě čeká. Nadřízený vás ocení, dokonce můžete počítat se zvýšením platu, ale to bychom už trochu předbíhali. Teď toužíte po zdokonalení ve všech činnostech. Lákají vás zimní sporty, procházky, cvičení a nepohrdnete ani manuálními pracemi a tvořením.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Na první pohled je vidět, že nejste ve své kůži. Jenomže ono to u vás nebývá zvykem. Většinou jste ve všem první a nebojíte se jít za svým štěstím. Profesní sféra je teď dočasně na mrtvém bodě, protože se vám nedaří chopit se úkolů profesionálně. Nehrozte se nepříjemných scénářů a zkuste je všelijak obejít. Nejlepší by bylo věnovat se sportu, který by vás motivoval a dosáhli byste v něm dokonalosti.