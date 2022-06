Horoskop na tento týden: Komu hrozí deprese, kdo se může těšit na skvělé dny

Jak se nám povede na začátku června? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 6. do 12. června 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Máte před sebou moc krásné období, v němž zažijete spoustu legrace a pustíte si do života lásku. Patříte ke znamením, která žijí naplno, a proto si nenecháte utéct vášnivý flirt. Milé Krysy, naopak v pracovním životě zaznamenáte malinké problémy, ale ihned zjistíte, že nejde o nic strašného. Nadřízený má na vaši osobu připomínky, ale věřte, že to vlastně nemyslí vůbec špatně a chce vás motivovat.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Červnové dny jsou jako stvořené pro romantickou lásku a magické flirtování, ale nyní se vám nedaří narazit na ideální protějšek. Je však pravda, že je o vás zájem. Buď se oddáte nezávaznému románku s kapkou vášně, anebo si počkáte na pravou lásku. Je to jednoduché, v každém případě byste se neměli opačnému pohlaví vyhýbat. Rovněž vás těší společnost věrných přátel, s nimiž jste nyní jedna ruka.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, procházíte delikátním obdobím a každou minutu si naplno užíváte. Profesní oblast je naprosto úžasná a nápadníků máte kolem sebe více, než vlastně potřebujete. K tomu jste výborní řečníci a nebojíte se smlouvat o cenách a atraktivních investicích. Každým dnem jste pohotovější a bystřejší. V závěru týdne si však dávejte pozor na zbrklost, mohli byste si hravě způsobit i nepříjemný úraz.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V posledních dnech jste výbušní a nekontrolujete slova, která vypustíte z úst. Je až neuvěřitelné, jak si šlapete po štěstí v lásce. Opačné pohlaví vás bere a moc se mu líbíte. Jenomže když se s někým sblížíte, tak se kvůli nevhodnému chování odcizíte. Také si dávejte pozor na to, co řeknete v rodinném kruhu. Příbuzní na vás mohou být naštvaní, protože jste odtažití a stojíte si za svou pravdou.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) I když jste pilní jako včeličky, tak má nadřízený pocit, že se na své povinnosti plně nesoustředíte. Je vám to líto, ale nechcete se hádat. Přece jen prožíváte vcelku hezké období a přilévat olej do ohně není váš styl. Když zatnete zuby, tak se vám poštěstí! Již od příštího týdne vám bude přáno, proto udržte nervy na uzdě. Milí Draci, rovněž byste měli přestat utrácet jako diví. Takový luxus nepotřebujete.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Možná se vám zdá život nudný a máte dojem, že se vám daří jenom profesně. Jenže si za to můžete sami. Pohybuje se kolem vás hned několik sympatických protějšků, ale vy se zbytečně stydíte. Hned od pondělí tomu udělejte přítrž a neprožívejte svůj ostych. Byla by velká škoda nechat si uniknout mezi prsty velkou lásku, která je doslova na dosah ruky. Otevřete své srdíčko a nasávejte blížící se léto.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Jestliže přemýšlíte o rekonstrukci domu, tak se poraďte s rodinou. Pokud byste do toho šli na vlastní pěst a postavili rodinu před hotovou věc, jen by se pořádně naštvala. Opravdu si z toho nedělejte legraci, pak by nastala tichá domácnost. V práci se cítíte nedocenění a je vám to moc líto. Je až neuvěřitelné, jak se litujete, což vám neprospěje. Rozhodně se neuchylujte k výpovědi, to by byla jen katastrofa.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Tento týden se vám nebude dařit podle představ, ale nebojte se. Jestliže si zachováte nadhled, tak se můžete těšit na následné plodné období. Vydržte to a nemalujte hned čerta na zeď! V práci je toho na vás skutečně moc a je to vidět. Ke konci týdne budete tak unavení, že vám bude opravdu zle. Udržujte si nadhled a spolupracujte s kolegy. Poté se uvolníte a zjistíte, že to není tak horké.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Na pracovišti jste prostě nejlepší a dáváte to hodně najevo. Měli byste si však uvědomit, že se vám to nemusí později vyplatit. Kolegové si začnou myslet bůhvíco. Nadřazený přístup není cestou k úspěchu. Dívejte se kupředu a nic nepodceňujte. Jinak jste bystří a nadřízený se na vás může plně spolehnout. Pokud trpíte finančním nedostatkem, urychleně si najděte solidní přivýdělek. Ihned uspějete.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Profesní plány máte obrovské. Není divu, když jste ambiciózní a bystří. Bohužel vám ve všem brání šéf, který má stále nějaké připomínky, ale nebojte, i to se rychle vyřeší. S kolegy vycházíte naopak přímo skvěle a nehodláte na tom nic měnit. Spolupracovníci se k vám chovají s úctou. Pěkná nálada vládne i v rodinném kruhu. Momentálně jste pro všechny blízké oporou a trávíte s nimi hodně volného času.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Procházíte obdobím, které není příjemné, a jste z toho smutní. Na nějaké konflikty a hádky nemáte náladu, vlastně se neumíte nikomu bránit. I když je to pro vaše znamení nezvyklé, upadáte do deprese. V žádném případě se nenechte stáhnout k zemi, jinak byste pohořeli. V práci si udržujte standardní laťku a nedopusťte, aby se do vás někdo nevhodně a zbytečně navážel. To si opravdu nezasloužíte.