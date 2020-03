Horoskop na tento týden: Komu hrozí vyhazov v práci?

Komu budou hvězdy přát, kdo by naopak měl šetřit síly a nic nového nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 23. 3. do 29. 3. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Poslední březnový týden bude obtížný jen pro ty, kteří upřednostní ctižádostivost a aroganci. Pokud se chcete vyhnout konfliktům, tak držte jazyk za zuby a neprovokujte šéfa, kolegy ani své blízké. Vlastníte-li firmu, povede se vám nadmíru dobře. Uzavřete výhodný obchod. Pakliže patříte k řadovým zaměstnancům, ovládejte své emoce. Jinak naštvete nadřízeného a vyhodí vás dříve, než řeknete švec.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nesnažte se tlačit na pilu. Když něco hned na první pokus nejde, prostě počkejte – trpělivost patří k vašim nejsilnějším stránkám. Závěrečná fáze března přinese plody úspěchu v pracovní i milostné oblasti. Nelze vám upřít kreativní myšlení a smysl pro detail. Klidně se pusťte do dlouhodobého projektu. Upravte dům i zahradu! Nápadů máte na rozdávání. Rodina vám bude obrovskou oporou. Fantazírujte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Finální březnový týden bude nejhorší z celého měsíce. Dopadne na vás splín a začnete se potýkat s myšlenkami, které nejsou vůbec příjemné. Najednou neberete všechno na lehkou váhu, a to je divné. Jindy byste nad takovými potíži mávli rukou. Naštěstí jste si v práci vybudovali pevnou základnu a máte na čem stavět. Komunikační schopnosti jsou stále na jedničku. Držíte se stále na výsluní.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Do nového pracovního týdne vcházíte s velkou energií, ale ani ta vám nepomůže dosáhnout vysněných cílů. Naopak si dejte pozor na nevrlé obchodní partnery, šéfa či kolegy. Pokud chcete učinit nějaké rozhodnutí, tak to udělejte až v dubnu. Celkově jste roztěkaní a zklamaní z neúspěchů. Ve finanční oblasti je dobré najít si poradce. Navede vás na správnou cestu a díky tomu bude vaše konto ve formě.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Březnové dny jsou nudné a slovo úspěch v nich nehraje prim, na což vážně nejste zvyklí. Na druhou stranu je nutné říci, že je závěrečný týden docela plodný. Profesní růst je opět znát, takže si nemusíte zase tak stěžovat. Jen nedělejte zbrklá rozhodnutí, to by se nemuselo vyplatit. Ať už se jedná o oblast lásky, peněz i práce, počkejte na vhodnější čas. Zatím si vše plánujte a řešte každičký detail.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, blízcí a kamarádi vás nepoznávají, protože máte stále úsměv od ucha k uchu. To u vás nebývá na denním pořádku. Pokud jste se ještě nezamilovali, určitě se vám to podaří tento týden. Opačné pohlaví přitahujete jako magnet. Úspěch je tedy zaručen stejně jako v pracovním světě. Jste oblíbení a předvedete šéfovi své vědomosti jako na stříbrném podnosu. Určitě se dočkáte povýšení i odměny.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Už pár dní nejste ve své kůži. Nemůžete najít nic, co by vás bavilo, a chodíte jako hromádka neštěstí. Po pracovní stránce jste v útlumu, ale není to žádný propadák! Prostě pracujte pilně a neodkládejte nic na pozdější dobu. Resty byste nedohnali. Smiřte se s tím, že na šéfa dojem neuděláte. Snažte se více odpočívat a rozjímat o budoucnosti. Vždyť ani Řím nepostavili za jeden den, i když se to říká.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) S láskou máte poslední dny jen trable. Lepí se na vás prapodivné protějšky, které nejsou podle vašeho gusta. Opravdu si nemáte co říci a chcete si od seznamování odpočinout. Za hezkým vzhledem se skrývá jen prostoduchá osoba, což vám nestačí. V rodinném kruhu je to také na kočku. Partner je psychicky narušený a nedá se s ním normálně mluvit. Hlavně na něj netlačte, tím to rozhodně nevyřešíte.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Minulý týden jste byli v práci nepřekonatelní, ale nyní se dostáváte do útlumu. Neklesejte však na mysli, všechny trable jsou řešitelné, a to nejen v profesním životě. Určitě si udržíte svou pozici a ukážete nadřízenému, že nepatříte k žabařům. Máte jedinečnou příležitost vyřešit své táhlé finanční problémy. Hvězdy vám přejí štěstí, tak toho využijte. Narazíte na člověka, který problematice rozumí.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Rozjeli jste super profesní úspěchy, ale tento týden vám zamíchá kartami. Uvědomte si, že vám to může ovlivnit budoucnost. Než něco vyřknete z úst, tak si to pořádně promyslete. Situace je pouze dočasná a díky trpělivosti ji snadno překlenete. Uvidíte, že bude všechno lepší, ale chce to chladnou hlavu. I když je váš zdravotní stav dobrý, nepodceňujte prevenci a hlídejte si svou váhu i jídelníček.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Je pravda, že vám nejde všechno tak, jak byste chtěli. Nicméně jste plni optimismu a máte úsměv na tváří. Rozhodli jste se, že se nebudete trápit věcmi, které stejně přes noc nevyřešíte. Máte pravdu, zaměřte se na svou osobu a splňte si nějaký sen. Velká rozhodnutí ohledně financí přeložte na neurčito. Momentálně byste prodělali. Opravdu zjistěte, co vlastně od života chcete. Rozjímejte a relaxujte.