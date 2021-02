Horoskop na tento týden: Komu klepe láska na dveře?

Co nás čeká v lásce v roce 2021? Podívejte se na videu na předpověď astroložky Martiny Boháčové:

Milé Krysy, únor se stane vaším nejmilejším měsícem. Na všechno máte dostatek energie a nebojíte se překonávat samy sebe. Mocné síly jsou na vaší straně, a dokonce se můžete i zamilovat. Na seznamování však nespěchejte. Láska k vám přijde sama bez pozvání. Zaměřte se také na nové koníčky, už dlouho přeci o něčem sníte. Když se pustíte do realizace svých snů, určitě se nespálíte. Hodně si věříte.

Start do nového měsíce bude úžasný a vy toho hned využijete. Aktuální energie a vitalita vás budou provázet během celého února. Máte před sebou opravdu skvělé období, ze kterého byste měli vyždímat maximum. Nebojíte se nových příležitostí a prahnete po profesním postupu. Ani ve financích nemusíte mít obavy, nyní jste na tom dobře a situace se ještě zlepší. Také láska klepe na dveře, honem za ní!

Dlouhé zimní večery nejsou nic pro vás a raději byste se opalovali někde u moře. Toto je opravdu nemožné, protože bojujete s financemi, nadřízený vás z práce nikam nepustí a tomu všemu vládne koronavirus. Nedá se říct, že podléháte špatné náladě, spíše si teď nevíte rady se svými emocemi. Můžete být rádi, že partner si negativních nálad zase tak nevšímá. Jinak by se s vámi z fleku rozešel.

V tomto pracovním týdnu budete spokojení a veselí. Rozhodli jste se nepodléhat panice ani stresovým situacím. Prostě berete život takový, jaký je. Sice s tím budete občas bojovat, protože jste puntičkáři, ale nakonec se vám uleví. Největší úspěchy vás teprve čekají, ale ani momentální profesní situace není vůbec špatná a pro mnohé kolegy jste ztělesněním dokonalého pracovníka. A to vás moc těší!

Máte za sebou úspěšné měsíce, ale nyní počítejte spíše s nepříjemnostmi. Ty se objeví nejen v profesním životě, ale také v lásce a financích. Zkrátka a dobře, budete mít hodně práce a věcí k řešení. Ze začátku si budete chtít o svých problémech promluvit, ale partner o to nemá zájem. Tím se započne vztahová nedůvěra a odcizení. Procházka růžovým sadem nečeká ani svobodné. Známosti budou do větru.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Milí Kohouti, vcházíte do úspěšného měsíce. Už delší dobu cítíte, že se vám daří a někdo nad vámi drží ochrannou ruku. Nejvíce se projevíte v pracovní sféře, a dokonce budete mít pocit spokojenosti. To u vás nebývá častým zvykem, proto na sobě stále pracujete. Opadly z vás obavy z budoucnosti. Přestali jste kvůli všemu malovat čerta na zeď. To vám dává křídla a otevírá nové možnosti uplatnění.