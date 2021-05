Horoskop na tento týden: Komu půjde vše, na co sáhne?

Červnové období začne příjemně a vy jste za to vděční. Bohužel se ani idylka neobejde bez překážek. Sice máte přátelskou náladu a v práci každému pomůžete, jenže jeden kolega vám pravděpodobně úspěch závidí a snaží se vás znemožnit. Za žádnou cenu nedělejte scény, však se nakonec zničí sám. Kdybyste se rozčilovali a vyvolali konflikt, u nadřízeného byste hluboce klesli. Užívejte si krásných dní!

V první dekádě měsíce si užijete nejvíce úspěchu a legrace. Nadřízenému se líbí, že jste vytrvalí a nenecháte se vykolejit prvním neúspěchem. Měli byste vědět, že vás čekají úspěchy, o nichž se vám ani nesnilo. Budete mít štěstí na výhry, proto si kupte třeba los anebo do něčeho investujte. Štěstí se zabydlelo právě ve vašem znamení. Na druhou stranu se ale nespoléhejte jen na něj a dál se vzdělávejte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Milí Tygři, dávejte si pozor na chaotické jednání, které by vám mohlo způsobit velké potíže ve financích a v pracovní sféře. Děláte zmatky a vlastně o tom pořádně nevíte. Potřebujete se nutně zklidnit a lépe se soustředit. Později z toho budete nešťastní, protože jste mohli mnoho problémů pozitivně ovlivnit. Hned na začátku června se vyhýbejte podepisování důležitých smluv, dopadlo by to opravdu špatně.