Horoskop na tento týden: Komu půjde vše od ruky? Máte i vy šanci na úspěch?

Jak se vám bude dařit na začátku listopadu? Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 1. do 7. listopadu 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Od pondělí do čtvrtku budete zářit štěstím a spokojeností. Vyšší síly vám darují energii a schopnost regenerovat se. Mezilidské vztahy jsou přívětivé a také s kolegy v práci si rozumíte. Pokud se chcete prosadit, uskutečněte to během pracovního týdne. O víkendu by se vám nemuselo dařit podle představ. Přijde prudká změna, okusíte i neshody s partnerem a novou známostí. Raději se na to připravte.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Vstup do nového měsíce nebude zrovna ideální. Velmi na vás působí dušičkové období, v němž jste zpomalení a smutní. Smiřte se s životními zvraty a vezměte svůj osud do vlastních rukou. Uvidíte, že se naladíte na vlnu pohody a získáte nadhled, který vám momentálně hodně schází. Z profesního hlediska totiž velmi tápete a řešíte neshody s nadřízeným. Pozor na jazyk, jinak by vám mohla hrozit i výpověď.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, momentálně se vám daří výborně. Profesní pohled je naprosto skvělý a nebojíte se i dále vzdělávat. Říkáte si, že nikdy není pozdě, a věnujete se činnostem, které vám dělají radost. Na pracovišti udržujete dobrou náladu a s kolegy vycházíte na jedničku. S nadřízeným si dokonce zavtipkujete, ale jen v patřičných mezích. Tohle je čas úspěchu, lásky a porozumění. Můžete se na sebe spolehnout!

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Ještě nedávno jste zápasili s nepřízní osudu, ale teď jste na jiné vlně. Sluníčko vám vysvitlo nejen z pracovního pohledu! S nadřízeným nemáte pražádné problémy a umíte se s ním bavit jako profesionálové. Dokonce přicházíte s kreativními nápady a nebojíte se maličko zariskovat. Kolegové vás momentálně obdivují a občas si k vám zajdou pro radu. A přesto, milí Zajíci, vaše období snů teprve přijde.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Na startovní čáře nového měsíce se tváříte nejistě, jste podráždění a chybí vám sebevědomí. Schází vám sluníčko a nejraději byste se přemístili někam k moři. Jenže to nejde a musíte se více snažit. Vyšší síly vám sice nepřejí, ale i tak zaberte a zatněte zuby! V práci jste jako v Jiříkově vidění a nevíte si s povinnostmi rady. Ale takhle se jen připravíte o výhodné platové ohodnocení nebo povýšení.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Podzimní dny snášíte dobře a nepřepadají vás výkyvy nálad. Můžete se pochlubit dobrou fyzickou kondicí a logickým úsudkem. V tomto období moc dobře víte, co je pro vás nejlepší! V práci jste pohotoví a nic vám neunikne. Do toho vycházíte s kolegy, s nimiž jste si dosud neměli co říci. Často a rádi se pohybujete ve společnosti a volné chvíle jsou zábavné. Již brzy vám vstoupí do života nová známost.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) I když se pyšníte skvělými znalostmi a dovednostmi, do práce se neženete. Na velké úspěchy si proto počkáte, profesní svět je vám teď cizí a toužíte spíš po zábavě. Je pravdou, že se nestane nic dramatického, ale mohlo by. Laxní přístup se přestane líbit nadřízenému a ten na vás vyrukuje s hrozbou. Pokud se chcete vyhnout nebezpečí, pusťte se do díla. To je jediná možnost, jak se ubránit nezdaru.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Dušičkové období na vás působí negativně a cloumají s vámi změny nálad. Členové rodiny jsou z vás rozhození, a proto se s nimi můžete dostat do křížku. Milé Kozy, neměly byste se zbytečně rozčilovat! Pokud bude doma převládat dusná atmosféra, vyrazte si na víkend s kamarády. Vsaďte na klid přírody a chatu uvězněnou v horách. Právě tam se báječně odreagujete a přijdete na optimistické myšlenky.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Je skvělé, že si udržujete optimistickou náladu, protože vám v mnohém pomůže. Nejhorší podmínky ochutnáte v práci, protože na povinnosti nestačíte. Máte tendenci vidět všechno zkresleně a nedaří se vám dokončit plánované kroky. Mějte na paměti, že potřebujete více odpočinku a pravidelné přestávky. Není nutné hnát se za něčím, co je momentálně nedostupné. Dočkejte času a maximálně se soustřeďte.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Zatímco jsou jiná znamení spíše v pozadí, vy se toho skutečně nebojíte a jdete si za svým cílem. Už na konci října jste věděli, že vaše šance nastanou! Listopad bude vaším oblíbeným měsícem! Díky tomu, že si věříte, sebevědomí strmě stoupá a vy jste nad věcí. Aktuálně patříte k nejlepším firemním pracovníkům a jdete si pro jisté povýšení a zvýšení platu. Je skvělé, že neusínáte na vavřínech.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Říjnové dny byly úspěšné a pohodové, ale s příchodem listopadu se mnoho věcí změní. A to bohužel k horšímu. První polovina měsíce bude rozpačitá, avšak o většinu problémů se zasloužíte sami. Kolegové i nadřízený se skutečně diví, kam se poděla vaše pověstná energie a sebevědomí. Není radno si zahrávat s osudem a pouštět se ostrých hádek, protože byste stejně prohráli. Nyní se držte prostě zpátky.