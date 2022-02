Horoskop na tento týden: Komu se bude dařit a má šanci na skvělou nabídku?

Jak se nám bude dařit na začátku března? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 28. února do 6. března 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) I když nejde všechno podle plánu, udržujete se v kondici a nepodléháte zbytečným stresům. Půjde vám to do chvíle, než se profesně ztratíte. Milé Krysy, netlačte na pilu a nechte věcem volný průchod. Pokud byste se do zadaných úkolů zamotali, nedopadlo by to dobře. Záleží jen na vás, jakou taktiku zvolíte, protože jde o vaše štěstí. Jste tvrdohlaví a neústupní, což vám může momentálně opravdu uškodit.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, vaše pracovní nasazení je solidní, ale ne vše půjde podle šéfových představ. Je možné, že máte hodně povinností a neumíte si je sjednotit. Nejlepší bude, když si uděláte pracovní rozvrh a zamezíte tak případným zmatkům. Naštěstí s nadřízeným dalekosáhle nediskutujete a dáte se do oprav. V rodinném kruhu vládne báječná nálada, ale o víkendu se vše změní. Asi se příbuzným do všeho pletete.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Váš pohled na svět je nyní správný, protože se nezabýváte zbytečnostmi a malichernostmi. Pokud si udržíte tento standard, dotáhnete to skutečně daleko. Vaše cesta míří k profesnímu úspěchu a zvýšení platu. Obloukem se však vyhýbejte stresu a nevěřte všemu, co se na pracovišti děje. Hleďte si svojí práce, klidně si můžete vzít pár povinností navíc. Nadřízený to v každém případě okamžitě ocení.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na začátku měsíce si nebudete rozumět s partnerem, protože je materiálně založený a vy potřebujete cítit v životě lásku. K tomu podléháte divným náladám, které jdou blízkým na nervy. Měli byste si to v hlavě srovnat, protože si velmi škodíte. Pocit nadřazenosti se projeví také v práci, kdy vyrukujete s absolutními požadavky. Právě teď byste měli držet jazyk za zuby a pustit se do tvrdé dřiny, pak uspějete.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Během pracovního týdne budete mnohokrát nespokojení. Stále nejste ve své kůži a na profesní povinnosti se neumíte plně soustředit. Nadřízenému se to nebude vůbec zamlouvat, ale v ničem vám neustoupí. Rozhodně se s ním nepouštějte do nějakých debat a nevymýšlejte si výmluvy. Dejte se do práce a začněte se opravdu soustředit, jinak vás čeká nepříjemné oznámení o výpovědi. Štěstí máte ve svých rukou.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Na startovní čáře nového měsíce jste usměvaví a vstřícní. Není divu, když vám jde práce od ruky a daří se vám také ve vztazích. Milí Hadi, vaše energie roste a vy byste si toho měli vážit. Pusťte se do práce a nenechte nic náhodě. Vaše píle a dřina vás dovedou k fantastické profesní nabídce, kterou vám budou kolegové tajně závidět. Rozhodně vás však nepodrazí, protože jste pro ně aktuálně vzorem!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Po úspěšném únoru jste na začátku března trochu rozladění. Máte pocit, že stojí všichni proti vám a dělají vám naschvály. Během týdne se budete potýkat s náročnými otázkami a ne vždy se rozhodnete dobře. Zejména v práci jste divně naladění a myslíte si, že vás chce nadřízený potopit. V komunikaci se držte při zemi a nevymýšlejte hlouposti. O víkendu se zklidníte a zas se ocitnete v dobrém rozpoložení.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Zapracujte na své vnitřní nespokojenosti a chovejte se profesionálně. Není vhodná doba pro prosazování svých nápadů, mohli byste se napálit. Pracujte jako vždy a respektujte příkazy nadřízeného. I když se vám nebudou líbit, prostě to skousněte! Usnadníte si tak svou profesní dráhu. Při seznamování se mějte na pozoru. Uchází se o vás sexy protějšek, jenomže nemá upřímné úmysly. Mějte to raději na paměti!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Profesní stránka vám dělá radost a hodně se vám daří. Usilujete o lepší pracovní pozici a nehodláte na tom nic měnit. Má to však malý háček, občas nehledíte na spolupráci s kolegy, což může nadřízeného i naštvat. Ujasněte si svoje priority a nebuďte jen sami za sebe. V domácnosti panuje dobrá nálada, ale o víkendu se může změnit. Příbuzní mají pocit, že se jim do jejich života pletete až moc.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, profesní stránka je přímo vysněná. Pokud hledáte práci nebo se chystáte na pohovor, tak bezpochyby uspějete a na nového nadřízeného uděláte solidní dojem. Ani stálí zaměstnanci nepřijdou zkrátka, protože se mohou dostat k vytoužené pozici, dokonce lze počítat s blízkým zvýšením platu. Finanční prostředky nemáte rozhodně omezené, proto můžete investovat. Také vyřešíte trable s úřady.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Sotva jste na konci února nabrali nový dech, vyrojí se na vás březnové problémy. Poslední dobou máte pocit, že hvězdy stojí proti vám a nic vám nevychází. Profesní scéna je obzvlášť zajímavá, protože jste kreativní a nebojíte se riskantních kroků. Jenže nadřízený dá přednost vašemu kolegovi. Okamžitě se naštvete a bude vám to také velmi líto. Pokud udržíte emoce pod pokličkou, vyhnete se nejhoršímu.