Horoskop na tento týden: Komu se bude dařit a může cokoliv začít bez obav?

Milí Buvoli, finále června se ponese v duchu zbytečné nervozity, co vás čeká v dalším měsíci. Neměli byste se strachovat dopředu, budete jen více vystresovaní. Červencová nálada bude zvláštní a s lidmi se dostanete hravě do konfliktu. Na velké hádky však nemáte náladu, proto se raději přizpůsobte. Výbušné chování partnera vás také nebaví, proto se věnujete raději dětem a svým oblíbeným koníčkům.

Na léto se velice těšíte, protože se vám zapalují lýtka a býváte výkonnější. Přelomový týden však přinese spíše zmatek a zpomalení. Hlavně si z toho nic nedělejte, však vy se dostanete opět do formy. Určitě nepřetěžujte svoje srdíčko a do povinností se pouštějte s nadhledem. Nyní je vhodná doba na dokončení restů a následnou kontrolu. Pokud se někde skrývá chybička, měli byste ji okamžitě najít.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Milí Hadi, do nového pracovního týdne vstoupíte dobře, ale s příchodem července se vaše šance sníží. I sebemenší chybička dokáže nadřízeného zvednout ze židle a vy se setkáte s nepochopením. Pokud si myslíte, že vaše stížnosti doma pochopí, tak to jste na omylu. Vyslechnete si kázání, na které nejste vůbec zvědaví. Vlastně se na všechny naštvete a uzavřete se do sebe. Jenže to byste dělat neměli!