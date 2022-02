Horoskop na tento týden: Komu se bude dařit, kdo bude mít se vším potíže?

I když to s vámi na začátku února nevypadalo profesně dobře, ze spárů nejistoty jste dokázali uniknout. A stačila k tomu jen změna přístupu! I teď si uvědomujete, že jste na správné cestě a máte před sebou atraktivní budoucnost. Milé Krysy, nejste žádná béčka a svou kariéru máte dokonale promyšlenou. Nezahrávejte si však se zdravím a nadále o sebe pečujte. Aktuálně by vám prospělo více odpočinku.

Milí Buvoli, v těchto dnech jste odvážní a zkoušíte aktivity, které byste za jiných okolností nikdy neokusili! Zejména kolem víkendu se překonáte a překvapíte tím nejen sami sebe, ale i své blízké! Nutno říci, že tím získáte nadhled a zjistíte svoje možnosti. Nadhled by se vám totiž hodil zejména v práci, protože máte s šéfem problémy. Změna přístupu a soustředěnost jsou jistými klíči k úspěchu.

Toužíte po poznání nových míst i zajímavých lidí, chcete se seznamovat s tradicemi a vzdělávat se. Pokud vám nadřízený nabídne služební cestu, ihned po ní skočíte. Profesně jste se dost pozvedli a každým dnem jste silnější. Nejdříve to vypadalo, že si pohoršíte, ale momentálně jste na špici. Také s blízkými si rozumíte a nemáte špatnou náladu. Dokonce vyřešíte zapeklitý problém a začnete šetřit.

Procházíte velice náročným obdobím, protože během února nejste ve své kůži a můžete být i psychicky labilní. Stále častěji vás přepadají divné myšlenky a nemůžete nabrat rovnováhu. To je vám velmi líto, protože nasekáte profesní chyby, které půjdou spravit jenom s pomocí kolegů. Spolupracovníci vám rádi pomohou a vy se na ně přestanete dívat skrz prsty. Do života tak máte další hodnotné ponaučení!

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Vaše životní kréda se rozpadají a vůbec se vám nedaří. Zejména v práci jste jako na trní a nevíte, co se děje. Sebevědomí jde do kytek, což u vás nebývá zvykem. Milí Draci, seberte se a začněte myslete pozitivně. Divné myšlenky vám ke štěstí nepomohou! Nadřízený není s odvedenými úkoly spokojený, proto čekejte i hrozbu výpovědí. Pokud chcete náročné období překonat, dejte do toho skutečně všechno!