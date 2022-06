Horoskop na tento týden: Komu se bude dařit, kdo by si měl dávat pozor?

Jak se nám povede v půlce června? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 13. do 19. června 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) V tomto pracovním týdnu se dočkáte zadostiučinění. Začátek června byl profesně trochu problematický, ale teď naberete nový dech a zklidníte se. Konečně se vám otevřou nové možnosti a nadřízený vám dá zelenou. Milé Krysy, stačilo se přizpůsobit a neprosazovat své názory nevhodným způsobem. S kolegy vycházíte na jedničku a nemají dojem, že byste se nad ně jakkoliv nadřazovali. Tak si to zase nepokazte!

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Konečně se vzchopíte a rozhodnete se pro velkou změnu. Zkoušet něco nového není sice vaše parketa, ale nyní vám to jen prospěje. Nebojte se příležitostí, které vás posunou profesně kupředu. Naučte se správně komunikovat s kolegy i nadřízeným. Pohodová atmosféra na pracovišti je alfou omegou vašeho úspěchu. V každém případě si dávejte pozor na finance, protože s nimi nehospodaříte vůbec rozumně.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Ať už děláte jakoukoliv práci, tak se vám podaří. Kvůli nadbytku energie jste ovšem zbrklí, což se vám nemusí ve výsledku vyplatit. Kolegové mohou mít pocit, že chcete mít všechno hotové jako první a nadřízený může mít dojem, že své povinnosti odbýváte. Nicméně se pyšníte solidním intelektem, díky němuž se dostanete o patřičný kus kupředu. Povýšení či zvýšení platu je skutečně na dosah ruky.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, v profesním světě jste ostražití, ale také děláte sem tam zbytečné chyby. Tak se derete za splněním svého snu, až se to nadřízenému nezamlouvá. Dávejte si pozor na komunikaci s kolegy a také se samotným šéfem. Je až neuvěřitelné, jak jste pohotoví a ze všeho máte radost. Větší pozor si dávejte v rodinném prostředí, protože se chováte k blízkým občas až moc nevhodně a nadřazeně.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) V profesním dění jste tak trochu pozadu, ale i to se během následujícího období změní. Nadřízenému se sice jen tak nezavděčíte, ale koncem týdne se blýsknete. Nakonec pochopí, že se vážně snažíte a v podstatě jste pro firmu nepostradatelní. Finanční oblast je vcelku problematická, ale od problémů si můžete rovněž odpomoci. A to hned v první polovině týdne. Poté už to budete mít mnohem složitější.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Až do 20. června budete unavení a velmi rychle se vyčerpáte. Nutností je pravidelný odpočinek i přestávky v práci. Milí Hadi, nedělejte si z toho legraci! Pokud byste se i nadále fyzicky a psychicky přepínali, nedopadlo by to dobře. Největší zodpovědnost máte v práci, protože je toho na vás moc, a dokonce máte zodpovědnost za některé kolegy. Udržujte se v mentální kondici a nemusíte se bát vyhoření.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Od tohoto týdne se vám zlepší nálada a navrátí bystrost. Pracovní povinnosti nebudete vnímat jako zátěž a vžijete se do nich. Nadřízený vaši snahu ocení a přestane vás kontrolovat. Má to však jeden háček. Dávejte si pozor na komunikaci s kolegy, protože se může přiostřit. V trvalém svazku panuje neklidná nálada, a dokonce máte pocit, že se vaše cesty rozcházejí. Vše si však promyslete a neunáhlete se.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Využijte ve svůj prospěch všestrannost a cílevědomost. I když to nebude snadné, určitě vám to pomůže překonat náročné profesní období. Procházíte těžkými časy a v práci to nestojí za nic. Na první pohled je vidět, že je toho na vás moc a ani s kolegy si nerozumíte. Ukořistěte pro sebe klidné dny a vyhýbejte se stresu. Jakmile si ho pustíte k tělu, výkony se razantně zhorší a vy půjdete ke dnu.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) I když jste profesně výrazní a patříte k nejlepším zaměstnancům ve firmě, nebudete mít na růžích ustláno. Vaše chování je totiž nadřazené a kolegové s vámi odmítají spolupracovat. Jakmile si toho všimne nadřízený, pozve si vás na kobereček a dostanete za vyučenou. Snad si potom uvědomíte, že tudy cesta nevede. Milé Opice, nepozastavujte se nad maličkostmi a zůstaňte nohama pevně na zemi.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, jste cílevědomí a moc dobře víte, oč v pracovním světě usilujete. Procházíte však horším obdobím, co se vztahů s nadřízeným týká. I když jste schopní a odvádíte super výkony, stále vás sleduje. Nakonec si však uvědomí, že se bez vás neobejde. Na druhou stranu si však dávejte pozor na komunikaci s kolegy, něco by se mohlo již velmi brzy pokazit a poškodit vás. A to by byla škoda!

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Nespokojenost vycházející z profesního světa hned od pondělí zmizí. Konečně můžete volně dýchat a prosazovat své plány. Koncem období budete spokojení a přestanete podléhat divným náladám. Nemyslete si však, že vaše plány už bude provázet jen štěstí. O své místečko na výsluní musíte bojovat. S kolegy máte hezký vztah a je jen otázkou času, kdy oblomíte i náročného šéfa. Hlavně držte nervy na uzdě!