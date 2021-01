Horoskop na tento týden: Komu se bude dařit, komu hrozí nečekané problémy?

Milé Krysy, stojíte na prahu nového pracovního týdne a rozhodně nejste moc spokojené. Přísný nadřízený s vámi v mnoha věcech nesouhlasí, a kvůli tomu se můžete stáhnout do ústraní. Nesmutněte, už od 8. ledna se šéfův postoj změní a vaše výkony zlepší. Hlavně se hned do všeho nežeňte a za každou cenu neprosazujte své názory, ani kolegové při vás momentálně nestojí. Počkejte na vhodnější dobu!

Začátek ledna bude chaotický a plný neshod. Ještě se vidíte u vánočního stromečku a zapojení do práce vám dělá problémy. Nový rok s sebou přinese hned několik omezení, která ponesete těžce. Zbavte se jednoho z mnoha zlozvyků, tak potěšíte své pošramocené zdraví. Přestaňte se kvůli všemu hned rozčilovat a věci řešte v klidu. Prostě udělejte něco pro sebe a neřiďte se tím, co jedna paní povídala.

Milí Tygři, vy si nemusíte dávat žádná předsevzetí, protože jdete hrdě za svým cílem. Nutno podotknout, že se vám bude v lednu hodně dařit, a proto byste měli využít každičké šance. Profesní svět vám leží u nohou a postupně se to bude ještě zlepšovat. Vzdělávací aktivity vedou. Je dobré přihlásit se na seminář či do on-line kurzu a rozvíjet své schopnosti. Rozjíždíte super kariéru a ani o tom nevíte!

Během celého měsíce můžete mít slabší nervy a jedinou účinnou zbraní bude klid. Dávejte si také pozor na to, jak se se svými bližními bavíte, jinak můžete někoho nechtěně urazit. V žádném případě nic dopředu neplánujte a v rozhodování buďte rozumní. Počátek týdne vám přinese profesní úspěch, ale později se projevíte jako nepřizpůsobiví hráči. Nadřízený na vás nenechá nit suchou, a to prostě nesnesete!

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Jeden člen rodiny o vás nehezky mluví, což vás rozčílí doběla. I tak to máte po profesní stránce těžké, a k tomu tohle! Pěkně od podlahy si to s ním vyříkáte a bude klid. Naštěstí nic nerozmazáváte a nevznikají další rozepře. Na pracovišti jste vzdorovití a chcete si dělat všechno po svém. To se vám může stát osudným! Nad problémy se povzneste a neprožívejte je, to si raději kupte výherní los.