Horoskop na tento týden: Komu se bude dařit, komu hrozí výpověď?

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Až doposud jste si užívali svých menších úspěchů a nádherných letních dnů. Byli jste spokojení, ale ke štěstí vám to nestačilo. Milé Krysy, od pondělí se vám vlije do žil nový příliv energie a vy se zlepšíte ve všech směrech. Nejvíce to ocení nadřízený v práci, protože už o vás začínal pochybovat. Teď už ale nemá o čem. Do dalšího měsíce vstupujete s velkými nadějemi. Mnoho věcí se vám vyplní!