Horoskop na tento týden: Komu se bude dařit, na koho se usměje štěstí?

Srpen je vaším favorizovaným měsícem a jde to vidět na první pohled. Ať už sáhnete na cokoliv, tak se vám to prostě podaří. V zaměstnání sklízíte pochvaly od šéfa a s kolegy vycházíte na jedničku. Umíte se chovat profesionálně a slabším spolupracovníkům dle potřeby pomůžete. Dokonce vás čeká příjemná výhra v soutěži nebo uzavřete dobrý obchod, díky němuž pořídíte do domácnosti užitečného pomocníka.

Srpnové dny vám prospívají. Není divu, když jste milovníci horkého sluníčka a vodních radovánek. Pokud to je jen trochu možné, volný čas trávíte u vody a věnujete se seznamování, udržování přátelských a rodinných vztahů. V práci jste jedničky a nenecháte se otrávit náladovým nadřízeným. Do toho se sbližujete s kolegy a nebojíte se nových výzev. Stále jste v jednom kole a vše vám jde rychle od ruky.

Váš život je plný dobrodružství a krásných zážitků. Momentálně o sebe hodně pečujete, protože toužíte po lásce. Určitě byste se dali dohromady s milou a inteligentní osůbkou, na níž se můžete spolehnout. Pokud se vám to doposud nepodařilo, je to jen otázka dní. Mějte své srdce otevřené a více se usmívejte. Pak se vám bude dařit a nebudete se pozastavovat nad hloupostmi. Záleží jen na vašem přístupu.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Ve společnosti přátel a nových známých jste jako doma a horlivě se pouštíte do rozhovorů. Klidně se přihlaste do vzdělávacího kroužku a nebojte se ani nových výzev. Z profesního hlediska si nemůžete na nic stěžovat, zato v rodinném prostředí vládne stereotyp. Uvědomte si, že byste se neměli do ničeho hnát, protože by to nedopadlo úplně dobře. Štěstí si vás najde, ale nesmíte na něj moc tlačit.