Horoskop na tento týden: Komu se bude dařit v práci koronaviru navzdory?

V těchto dnech budeme potřebovat hodně síly. I když možná řadě z nás vyhovuje práce z domova, další lidé jsou bez práce či řeší komplikované životní situace. Ale i tak náš život běží dál. Komu se bude v druhé půlce října dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 19. do 25. října 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, v tomto pracovním týdnu budete podléhat soutěživosti, která se vám však nevyplatí. Měli byste se zamyslet nad svými duševními pochody a nehnat se do vyhrocených situací. Hlavně ve financích se objeví lákavé nabídky, které jsou však riskantní. Jen ti nejrozvážnější jedinci se dostanou na výsluní. Pokud se do investování pustíte, tak jedině s rozumem v hrsti. Nejlepší bude většinu odmítnout.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) V říjnu se cítíte moc dobře a nemyslíte na špatné věci. Jste plni energie a nevrháte se do akcí, které jsou předem prohrané. Díky tomu se vyhnete většině problémů, které by vás mohly ohrozit. Milí Buvoli, hvězdy vám přejí parádní profesní úspěchy. Nemyslete si však, že se k vám dostanou na růžovém podnosu. Profesní růst je doslova na dosah ruky, ale musíte se o něj zasadit. Dřina se nakonec vyplatí.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) V posledních dnech jste pilní jako včeličky a jedete si pro kariérní úspěch. Nadřízený je z vás nadšený a nemáte čas na odpočinek. Jen drobná rada od hvězd, nepovyšujte se nad své kolegy, kteří jsou pomalejší. To by mohl být kámen úrazu. Dívejte se dopředu, ale neplánujte do daleké budoucnosti. Soustřeďte se na přítomnost, pak si oddechnete a ušetříte si zbytečné smutky. Nezapomínejte na relaxaci!

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, na začátku týdne budete smutní a rozpolcení, ale na jeho konci pocítíte spokojenost. Nežeňte se za svým snem, však si pro něj dojdete normálním tempem. S nadřízeným urovnáte spory a dokážete mu své schopnosti. Možná se dočkáte i dovolené a zvýšení platu, ale nesmíte tlačit na pilu. Momentálně se pyšníte skvělými komunikačními schopnostmi, a proto byste je měli využít při seznamování.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Dalo by se říci, že jste profesně výkonní, ale pouštíte si pusu na špacír. Milí Draci, držte se raději při zemi. Od přírody chcete být nejlepší, ale ne vždy se to dá udržet. Starejte se o své povinnosti, jinak se dostanete do křížku s nadřízeným. Dejte si pozor, protože i kolegové jsou na vás naštvaní. V domácí sféře to bude obdobné, protože blízcí mají pocit, že se k nim chováte hodně nadřazeně.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Pracovní sféra bude nejšťastnější položkou. S nadřízeným si rozumíte jako nikdy a předvádíte mu dechberoucí profesní kreace. Na výsluní se dostanete ke konci týdne, a proto budete mít dostatek času upevnit své postavení. S kolegy táhnete za jeden provaz, ale se svými kariérními plány se jim nesvěřujete. Milí Hadi, to děláte moc dobře, protože se vždycky najde nějaký závistivec. Stůjte nohama na zemi!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Patříte k veselým lidem, ale nyní vám do smíchu moc není. Na každém kroku narážíte na problémy, se kterými si nedokážete poradit. Je toho na vás moc a nevíte kudy kam. Jakmile si práci nerozvrhnete, dostanete se do velkých problémů. Opravdu to neberte na lehkou váhu, protože se vám povinnosti ke konci týdne nakupí. Víkend byste měli využít k odpočinku a urovnání nepříjemných rodinných záležitostí.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) V druhé polovině měsíce jste více pohotoví a oplýváte dobrou náladou. Nemáte chuť na hádky, a proto se do nich ani nepouštíte. I kdyby vás někdo pořádně naštval, mávnete nad tím rukou. Milé Kozy, děláte moc dobře. Optimistický přístup vás vystřelí k výšinám. Zejména v práci se projevíte jako týmoví hráči. Před šéfem se ohromně předvedete a přesvědčíte ho o tom, že si zasloužíte zvýšit plat.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Zaostřete na profesní svět, protože se dostane k mnoha šancím. Rozhodně nic nepodceňujte a vrhněte se do práce. Máte dojem, že si vás šéf neváží, ale i to se změní. Hlavně si nestěžujte a už vůbec se nesvěřujte kolegům. V druhé polovině týdne se vám podaří nadřízeného zaujmout a ti závistiví by na vás žárlili. Nyní se věnujte svému vzhledu a dopřejte si třeba kosmetické úpravu. Budete sebevědomější.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Po náročnějším pracovním období jste opět plni síly. Je moc dobře, že se nevzdáváte nadějí na povýšení a zvýšení platu. Počítejte s tím, že se před šéfem blýsknete. Čekají vás úspěchy a kariérní posun, nicméně na sobě musíte hodně zapracovat. Naštěstí vám nechybí energie, která je k tomu potřebná. Milí Kohouti, zaměřte se na zdravější způsob stravování, zlepší se

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Od začátku týdne víte, že nejste ve své kůži. A je pravdou, že to vidí i nadřízený, kterému se to absolutně nelíbí. Ať už děláte cokoliv, nedokážete se dopídit k úspěchu. Vaše kreativní stránka je bůhví kde a energie se ztrácí. Pokud to bude jen trochu možné, vezměte si dovolenou. Uvidíte, že vám prospěje a vymaníte se z bezmoci. V případě, že musíte chodit do práce, zatněte zuby a bojujte.