Horoskop na tento týden: Komu se bude profesně dařit, kdo oslní svým šarmem?

Jak se nám povede v květnu? Co nás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 9. do 15. května 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Do nového pracovního týdne vcházíte pravou nohou. Počítejte s tím, že sklidíte nejen pochvaly od šéfa, ale také solidní finanční odměnu. Do toho si rozumíte s kolegy a týmová práce vám není cizí. Z toho má obrovskou radost nadřízený, který s vámi do budoucna určitě počítá. Tímto tempem si vysloužíte atraktivní postup i nabídky. Dávejte si však pozor na povýšenost, ta by vás mohla výrazně oslabit.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, aktuální profesní vyhlídky jsou přímo pohádkové a v blízké budoucnosti byste měli své výkony dokonce zlepšit. Neměli bychom však předbíhat. Nyní jste všude tam, kde se něco děje. Když už se objeví nějaký problém, tak ho hravě zvládnete a kolegové vás za to skutečně obdivují. S velkou pravděpodobností si vysloužíte od šéfa hezkou výplatu i s bonusovými odměnami a také pochvalou.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vaše myšlenky jsou prapodivné a na práci se nedokážete dost dobře soustředit. Kvůli tomu se vám nebude dařit podle plánu a nedočkáte se vysněného povýšení. Také s kolegy špatně vycházíte, protože jste nespolehliví a nepříjemně naladění. Na konci pracovního týdne se přestane vaše chování nadřízenému líbit a může si vás pozvat dokonce na kobereček. Asi byste měli změnit svůj přístup i chování.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Většinu času trávíte v práci a vůbec vám to nevadí. Není divu, když jste aktivní a schopní. V tomto období moc dobře víte, co potřebujete a kam směřujete. Milí Zajíci, s kolegy táhnete za jeden provaz a výsledky jsou famózní. Díky tomu si otevřete cestu k úspěchu. Také ve financích se držíte nad vodou a nekupujete zbytečnosti. Možná se vám může zdát, že zbytečně šetříte, ale ono se vám to rychle vyplatí.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Momentálně se pyšníte nevídaným osobním kouzlem a opačné pohlaví je z vás doslova nadšené. Ať už se objevíte v jakékoliv společnosti, vždy oslníte svým šarmem a intelektem. V rodinném kruhu vládne dobrá nálada a svým blízkým se naplno věnujete. Prahnete po návštěvě kulturních akcí. Rozhodnete-li se vyrazit do divadla, budete mít štěstí na výhodné vstupné. K blízkým jste velkorysí a pozorní.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, jste zvyklí na efektivní profesní výkony. Není divu, že jste sami na sebe naštvaní, že vám nic nejde od ruky. Měli byste si uvědomit, že bičováním se k lepším výsledkům ničeho nedosáhnete. Nyní to prostě nepůjde. Cítíte se podvedení, ale potřebujete jenom více odpočinku. Vlastně se oddáváte myšlenkám, které jsou smyšlené a nepravdivé. Nefantazírujte a dejte svému životu nový rozměr.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Procházíte zajímavým obdobím, kdy zažijete profesní úspěchy i nežádoucí elementy lásky. Patříte-li do řad zadaných, řešíte dlouhodobé problémy s partnerem. Měli byste si však uvědomit, že ne vše je protějšku po chuti. Vlastně to vypadá, že ho do něčeho tlačíte, což nemáte ani v povaze! Odpoutejte se od strastí a dopřejte si více volnosti. Nebojte, protistrana vás miluje, svobodu potřebujete oba dva.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Soustředíte se na preciznost odvedené práce a pohybujete se tam, kde jsou lukrativní profesní příležitosti. Nyní vás zajímá vyšší ohodnocení, protože bez peněz fungovat nemůžete. S kolegy vycházíte prozatím skvěle, ale mohlo by se to pokazit. Vaše úspěchy a přemrštěné ambice jim budou na obtíž. Zůstaňte nohama pevně na zemi a udržujte si nadhled. Díky tomu se udržíte na výsluní podstatně déle.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V posledních dnech je toho na vás opravdu mnoho, a proto se vám nedaří v práci. Nadřízenému se nelíbí, že povinnosti odbýváte a úkoly odevzdáváte s chybami a pozdě. Rozhodně se však nesnažte obhajovat, protože vám to k ničemu nebude. Šéf není včerejší a zajímají ho výsledky. Doma nevládne dobrá nálada a partner se distancuje od různých prací i řešení důležitých problémů. Z toho jste na nervy.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, vaše energie stále roste, díky čemuž dosáhnete báječných kariérních výsledků. Pro samou práci však nebudete mít čas na milované blízké, kterým vaše profesní tempo vadí. Klidně se může stát, že budete skoro všechny dny v týdnu v zaměstnání až do večera. Aspoň o víkendu byste měli zvolnit a dopřát sobě i svým blízkým krásné zážitky a příjemné chvíle někde na výletě v přírodě.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Profesní dráha je v tomto měsíci báječně rozjetá a určitě se vám podaří získat prestiž i nezanedbatelné finanční ohodnocení. Do toho jste přesní, výkonní a plní energie. Konečně se k vám vrací síla, na kterou jste byli zvyklí. Jen dbejte na dostatek odpočinku. Udělejte radost svým blízkým a kupte jim drobné dárky. Vy se zaměřte na zdravější stravu a preferujte zejména bio a kvalitní potraviny.