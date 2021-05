Horoskop na tento týden: Komu se bude tento týden dařit?

Co čekat na Tinderu? Dá se na této seznamce najít láska? Podívejte se na video:

Tento pracovní týden bude plný příjemných změn a překvapení. Najednou se budete cítit silnější a vyrovnaní. Kolegové vás přímo milují a berou si z vás příklad, nadřízený je s odvedenou prací nadmíru spokojený. Vaše pracovní nasazení je báječné nejen v zaměstnání, ale také doma. Je úplně fuk, do jaké činnosti se pustíte, prostě vám jde všechno báječně od ruky a jste přitom kreativní.

Opadla z vás únava a nepotřebujete tolik odpočinku. K tomu se vám daří v práci a jdete si pro kýžený úspěch. Sice se objeví drobné problémy, ale nad těmi mávnete rukou. Nadřízený je bručoun a už jste si na to zvykli. Naštěstí jste v dobré náladě a nechcete nic řešit s ním ani s kolegy. Milí Buvoli, pečujte o své potřeby a hýčkejte své smysly. Romantická atmosféra na sebe nenechá dlouho čekat.

Zatoužíte po společnosti opačného pohlaví, a proto se upravíte a vyjdete mezi lidi. Přátelé vás seznámí s milým protějškem, se kterým si budete ihned rozumět. Na vážný vztah nemáte sice myšlenky, ale přesto flirtujete. Musíte si dokázat, že nepatříte do starého železa. V práci se vám daří vcelku dobře, protože víte, kdy je třeba přestat. Některé nepříjemné komunikace si zavčas zatrhnete. Díky tomu se zachráníte.

Během pracovního kolotoče vyniknete, ale jen za předpokladu, že nebude skákat lidem do řeči. Občasné výbuchy emocí vás mohou dostat do svízelných situací. Nebojte se však předložit své kreativní nápady, přišli byste o velkou pochvalu a možná i penízky navíc. S financemi však zacházejte obezřetně, protože se vám mohou rychleji rozkutálet. Buďte přímí a nic si při rozhovorech nepřibarvujte.

Květnovými dny proplouváte jako nic a každým dnem se cítíte lépe a lépe. V druhé polovině máje budete aktivní a otevření novým možnostem. Klidně si najděte sportovního koníčka a snažte se v něm vyniknout. Uvidíte, že to pro vás bude hračka. Pokud se již nějakému sportu věnujete, dále v tom pokračujte. Dostanete se do vytoužené kondice a shodíte pár kilogramů. O posílení svalstva ani nemluvě.

Milé Opice, pokud si neudržíte optimistickou náladu, budete chodit jako tělo bez duše a všechno vám bude vadit. V druhé polovině týdne se však otřepete a přijdete na to, že nemá cenu kopat kolem sebe. O svých schopnostem přesvědčíte nadřízeného výhradně poctivou prací. Kolegové se na vás hodně zlobí, protože je kvůli vám na pracovišti dusná nálada. Ruku na srdce, máte hodně co napravovat.

Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

V poslední fázi měsíce si mnohé uvědomíte a nebude to zrovna dvakrát příjemné. I když se profesně snažíte a prahnete po úspěchu, stále to nestačí. Kvůli hloupým poznámkám jste mohli přijít o dobrou pozici a báječnou reputaci. Držte už jazyk za zuby a přizpůsobte se požadavkům šéfa, jinak bude na střeše oheň, který se vám nepodaří uhasit. Nyní vám prospěje práce na home office, aspoň se zklidníte.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Do všeho dáváte velké množství energie, proto se budete cítit ke konci týdne zesláblí. Napraví to dostatečný spánek a relaxace u lehkých sportovních činností. Z profesního hlediska vás mírné vyčerpání neohrozí, jste nad věcí a kolegům kdykoliv pomůžete. Pokud patříte do řad nezaměstnaných, usměje se na vás při pohovoru štěstí. Vyšší moc nad vámi bdí a ochraňuje vás před negativními vlivy ze všech stran.