Horoskop na tento týden: Komu se bude v práci dařit navzdory složité situaci?

Všichni teď prožíváme těžké období, někdo z nás se bojí o práci, někdo o zdraví, všichni se ale cítíme jak ve vězení. Co nám pomůže, co můžeme čekat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 30. 3. do 5. 4. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Už koncem března se začínáte cítit v kondici a v polovině týdne se ukážete nadřízenému v tom nejlepším světle, což je v této době důležité. Už nějakou dobu prahnete po koupi hezké věci, teď ale na nákup není vhodný čas. Ale aspoň se máte na co těšit. Na domácí půdě funguje všechno podle plánu a nikomu nic nenutíte. Tento postoj zastávejte také v práci. Vyrazte si o víkendu nadýchat se čerstvého vzduchu aspoň do přírody.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, jakmile skončí úspěšné březnové období, vstoupíte do trošku komplikovaného dubna. A sice nic není tak horké, jak to vypadá, ale máte přeci jen sklony k pohodlí a podrážděnosti, není se co divit, musíte vyřešit nespočet rodinných i profesních záležitostí. Napojte se na vlnu klidu a trpělivosti, protože jen tak dokážete i nemožné. Začněte trošku sportovat, jinak na sebe budete naštvaní, že jste přibrali. Běhat a procházky nám nikdo nezakázal, můžete cvičit i doma podle videí.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Duben je měsícem tvořivosti, vzdělání a kreativních nápadů. Zpočátku se nebudou šéfovi všechny vaše tahy zamlouvat, ale pokud vytrváte, můžete tak pomoci vaší těžce zkoušené firmě a dostanete se díky tomu i na výsluní. Nepřidělávejte si ničím starosti a užívejte si toho, že teď se nemusíte nikam honit. Jste sice otevření novým možnostem vzdělávání, ale zatím ještě vzhledem ke krizové situaci ohledně koronaviru odpočívejte. Ten pravý čas přijde!

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Poslední březnové dny i první dubnové období se vám bude zamlouvat. Hýříte profesním nadšením a snažíte se zaujmout šéfa. Vaše cesta po kariérním žebříčku není ohrožena ani koronavirem. Také svět financí stojí za povšimnutí. Pokud máte nějaký problém s penězi, určitě se vám vbrzku podaří najít ideální řešení. A klidně můžete i zariskovat. Nezůstávejte dlouho na jednom místě a komunikujte s novými lidmi.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Už nějakou dobu nejste ve své kůži a potřebujete více odpočinku. Zbytečně se stresujete ze stávající situace a případné prohry berete moc vážně. Také v zaměstnání jste pomalejší a děláte špatná rozhodnutí. Navíc se k vám šéf chová arogantně, což vás štve nejvíc. Raději se s ním nepouštějte do křížku, nebo vám to uškodí. Však ono se na vás brzy usměje štěstí a pocítíte nový příliv energie. Jen je na to ještě čas.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, momentálně nevíte, co od života vlastně chcete, a potácíte se v rozpacích. Dokonce nevynikáte ani v pracovním prostředí a je vám to tak trochu jedno. To si teď nemůžete úplně dovolit, řada lidí přišla už o práci, buďte rádi, že vy ji ještě máte. Nebuďte v práci arogantní, jinak si o vás šéf udělá špatný obrázek. Vyhraďte si více času pro sebe, odpočívejte a nasaďte zdravou skladbu jídelníčku.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Dopřejte si klid v duši a velké odhodlání dokázat to, po čem jste dlouho profesně toužili. Tento týden se vám bude skutečně dařit, protože chodíte do práce spíše pro zábavu. Veškeré povinnosti zvládáte levou zadní a s kolegy vycházíte i v této těžké době na jedničku. Pokud si chcete pořídit nějakou maličkost pro radost, tak to udělejte, eshopy mají pořád otevřeno. Aspoň se motivujete k lepším výsledkům a budete mít úsměv na tváři.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Když se zamyslíte nad posledními týdny v práci, tak zjistíte, že se vám podařilo, i vzhledem ke krizové situaci, posunout se o pořádný kus dopředu. Pokud se tento týden do něčeho pustíte, počítejte s maximálním úspěchem, a to vše díky nasazení, které se každý den nevidí. Při menší partnerské hádce budete mít navrch a díky vašim argumentům se vše vyřeší jako mávnutím kouzelného proutku.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Pro vás, milé Opice, je typický optimistický přístup a vlídný postoj. Když se vám něco nelíbí, tak to řeknete na plná ústa. Jindy by se vám to vyplatilo, ale v práci a před šéfem s upřímností štěstí nepokoušejte. Nemuselo by se vám to vyplatit. Jinak se vám docela daří, ale ne všechny vaše plány jdou teď samozřejmě podle představ. Ale netlačte na pilu a nechte všemu volný průběh – na pracovišti i v osobním životě.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V minulém měsíci jste perlili především v práci a jinak tomu nebude ani tento dubnový týden. Máte pocit, že dosáhnete na sebenáročnější vrchol, nic pro vás není nemožné. Přemýšlíte o novém vzdělávání a možná se přihlásíte i do nějakého kurzu. Dobře si však rozmyslete, zda už si toho nenakládáte moc. Zaměřte se na udržování dobrých vztahů v rodině i mezi kamarády. To vás uklidňuje a dodává vám energii.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Start do nového měsíce bude poklidný. Je na vás vidět, že jste plni optimismu a dobré nálady, že na vás nemá omezení pohybu takový vliv. Už se nezaobíráte hloupostmi a nedůležitými věcmi. Dáváte si pozor na případné neshody s partnerem, a když náhodou k nějaké dojde, zahrajete ji ihned do autu. Je až neuvěřitelné, jak jste přizpůsobiví! I na pracovišti se podílíte na vzniku dobré atmosféry. Tento týden bude prakticky bez mráčků.