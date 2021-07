Horoskop na tento týden: Komu se konec července vydaří?

Jak se vám bude dařit na konci července? Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 25. července do 1. srpna 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Finální červencové dny jsou pohodové, ale přesto se může objevit náhlý přísun únavy. Pro jistotu se nevrhejte do náročných povinností a profesní plány odložte na srpen. Díky tomu si ušetříte neshody s nadřízeným. Podráždění držte pod pokličku zejména na pracovišti, kolegové vám v tom pomohou. Naopak doma panuje dobrá nálada a hlavně v úterý si užijete hodně zábavy, je to váš nejšťastnější den.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Do nového pracovního týdne vstupujete sebevědomě a nenecháte si do ničeho mluvit. Dalo by se říct, že si na vás nikdo nedovolí. Kolegové k vám vzhlížejí a chodí si často pro radu. Díky perspektivním výsledkům získáte další odměny a nadřízený je s vámi spokojený. Vy samotní jste na sebe pyšní, ale po očku pokukujete po zlepšení. Peníze se k vám vrátí z reklamací anebo prodáte něco nepotřebného.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, stále jste v jednom kole a nemáte čas na rodinu. To se nelíbí především partnerovi, který má na svých bedrech veškerou starost. Sice chodíte do práce, ale stejně se někdy zastavíte za kamarády a přijdete pozdě domů. O víkendu jste blízkým ztracený čas vynahradili, ale stejně je to málo. Věnujte se dětem a s partnerem si naplánujte romantiku ve dvou. Uvidíte, že budete v sedmém nebi.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V závěrečné dekádě měsíce se pyšníte optimistickou náladou a daří se vám všechno, na co sáhnete. Po pracovní stránce nemáte konkurenta, jste kreativní a stojíte nohama pevně na zemi. Rázem si vás oblíbí nadřízený i kolegové, protože si na nic nehrajete. Konečně se vám podaří vymanit z nejistoty o budoucnost a aspoň na pár dní se odevzdáte pozitivním myšlenkám. Nejlépe vám bude, jako vždy, v rodinném kruhu.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Prázdniny utíkají jako zběsilé a vy stále čekáte na letní lásku. Je vám však jasné, že se jí v červenci nedočkáte, a proto se věnujte vlastním zálibám. Nedávný rozchod vás ranil, protože jste narazili na osůbku, která nemá vychování. Na chvíli si dáte pauzu a upevníte vztahy s rodinou a kamarády. Tento trend vám přinese uspokojení, a navíc se s blízkými báječně pobavíte. A to je nejdůležitější.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, váš život byl na počátku měsíce nudný, ale nyní jedete na plné obrátky. O přízeň opačného pohlaví nemáte nouzi a prázdniny si užíváte podle svého gusta. Nejvíce si polepšíte po pracovní stránce, zajistíte si pevnou půdu pod nohama a super odměny od šéfa. V těchto dnech stojí fortuna na vaší straně a můžete i něco vyhrát. Nebojte se zariskovat, ale zase se nežeňte do přehnaného rizika..

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Nepříjemnosti v rodině jsou naštěstí minulostí, ale stejně se mohou objevit záporné elementy. Pokud se tak stane, nevnímejte je! Pokazili byste si tak poslední červencové dny i vstup do nového měsíce. Obecně by se dalo říct, že byste měli převážně odpočívat a nehnat se za něčím nedosažitelným. Vaše energie stoupá, ale nepatříte k jedincům, kteří by hned začali skákat padákem a zkusili bungee jumping.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, nepodléhejte špatné náladě a nalaďte se na vlnu pohody. Jen tak máte šanci na úspěch. Naštvané a zatvrzelé ničeho dobrého nedosáhnete. Naštěstí máte kolem sebe pohodové kamarády, kteří vám pomohou. Díky nim si udobříte i jednoho nazlobeného člena rodiny. Ruku na srdce, někdy to s hádkami a výbuchy hněvu přeháníte. Pak se dějí divné věci, jichž vážně litujete. Snažte se, ať se to už neopakuje.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Držíte se hesla, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. Jenže momentálně jste unavené a neměly byste se pouštět do neprověřených akcí. Ať už se jedná o finance anebo o pracovní povinnosti, zpomalte. Stejně byste se neshledaly s úspěchem! Něco vám brání v dosažení tajných cílů, asi to bude zvýšenou únavou a vyčerpáním. Pobyt na vzduchu a sluneční paprsky vám dodají potřebnou dávku vitality.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Zatímco jste byli na začátku července nesví, nyní je to jiné kafe. Myslíte pozitivně a neděláte si zbytečné vrásky na čele. Je až neuvěřitelné, jak jste sexy a komunikativní. Díky tomu si najdete protějšek, s nímž byste mohli strávit krásné prázdniny. Jen si dávejte pozor na vzájemnou stydlivost. Odhoďte stud a nebraňte se letní lásce. Vždyť víte, že si často šlapete po štěstí, proto se této negace zbavte!

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Pokud chcete prožít krásný a pohodový konec července, učiňte jistá opatření. Od rána jste na roztrhání a pak nemáte čas ani sílu na své koníčky. Přeci nemůžete vykonávat práci za členy rodiny a oni si jen užívají. Neberte si servítky a stereotypní povinnosti mezi všechny rozdělte. To víte, že budou mít partner i děti výhrady. Nemějte s nimi slitování a stůjte si za svým. Získáte tak drahocenný čas pro sebe.