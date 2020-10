Horoskop na tento týden: Komu se na konci října zablýskne na lepší časy?

Děti mají týden prázdnin, pro někoho je to fajn, ale někomu to pěkně zkomplikuje život. Ale i tak náš život běží dál. Komu se bude na přelomu října a listopadu dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 26. října do 1. listopadu 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) S průběhem října nejste moc spokojení a doufáte, že se ve finálním týdnu něco změní. Těšte se na zklidnění v práci. S nadřízeným už nebudete mít konflikty a kolegové vám vyjdou rovněž vstříc. Během měsíce jste si to profesně zavařili, ale výkonnost máte stále skvělou. Hvězdy vám však radí více přemýšlení nad vším, co se kolem vás děje. Mohli byste se na něco nachytat nebo mít nepříjemný úraz.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Poslední říjnový týden bude velice úspěšný, ale musíte si více ohlídat své zdraví. Sice vám nehrozí nehody a úrazy, ale i vyčerpání umí potrápit. V práci sice hodně vynikáte a nadřízený je s vaším aktivním přístupem maximálně spokojený, ale odráží se to na vašem zdraví. Jste unavení a můžete být malinko podráždění. Naštěstí kolem sebe máte mnoho lidí, kteří vás obdivují a vždy vám rádi pomohou.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, váš zdravotní stav je skvělý, a proto si můžete dovolit adrenalinové činnosti. V tomto duchu by se měl nést především víkend. To rozhodně neseďte doma a vyrazte třeba do přírody. Rodinné vztahy se také zlepšily a vy si s partnerem a příbuznými opět rozumíte. Nakonec pochopili, že máte v mnoha věcech pravdu a nepotřebujete se nechat poučovat.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Říjnové dny jsou pro vás slunečné, i když to tak za okny nevypadá. V pracovní sféře si libujete, protože jste konečně nastolili pořádek – nenecháte se od nikoho poučovat a dáváte si pozor na to, jak se s kolegy bavíte. Nejste totiž zvědaví na nějaké pomluvy. S největší pravděpodobností si získáte důvěru šéfa a on vám na oplátku poskytne hezký finanční bonus k výplatě. To byl váš hlavní cíl!

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Momentálně jste pilní jako včeličky a pyšníte se dobrým vkusem. Styloví jste, to se vám musí nechat, ale nesmíte to v některých oblastech přehánět. Finančně jste si polepšili, ale to neznamená, že musíte utratit veškeré peníze za luxus. Pokud chcete do něčeho investovat, tak si kupte nový spotřebič anebo nábytek. Uspořádejte si své bydlení, experimentujte a zapojte do toho i svou rodinku!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Vaše odhodlání je tak vysoké, že jste jím nakazili i další kolegy v práci. Milí Hadi, celý měsíc jste tvrdě pracovali a nyní jste si zasloužili kariérní bonusy. Záleží jen na vaší kondici, jak dlouho se udržíte na profesním výsluní. Urovnejte si partnerské vztahy a nepropadejte hned panice. Nakonec se s miláčkem na všem dohodnete, jen se do něj nesmíte hned pouštět. Chce to klid a pevné nervy.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Na první pohled jde vidět, že s vámi není něco v pořádku. Ovšem pokud se nedáte dohromady, přijdete o lákavou pracovní nabídku. Nadřízený vás již delší dobu pozoruje a vidí, že na nic pořádně nestačíte. Ještě máte šanci na úspěch, ale to musíte parádně zabrat. Jakmile se otřepete, posunete se o pořádný kus dále a otevřou se vám nové obzory. Jenže ono je to tak padesát na padesát. Už se nelitujte.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Jste aktivní a žádná povinnost vám nedělá problémy. Našli jste kompromis mezi prací a odpočinkem a je vám fajn. S nedávnou známostí, jejíž pokračování jste skoro zavrhli, si opět rozumíte a užijete si spolu i hodně srandy. Netlačte na pilu. Pokud jste si ještě nenašli koníčka, který by vás zasáhl jako šíp do srdce, stane se to čistě náhodou tento týden. Budete moc překvapení.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Za vším si pevně stojíte a nespokojíte se s polovičatými výkony. Je to až neuvěřitelné! V práci předvedete šéfovi krasojízdu, na kterou se nezapomíná, a zajistíte si tím úspěšnou budoucnost. Bohužel se objeví nepříjemnosti v podobě pomluv a kolegové z nich obviní vás. Naštěstí se pak ukáže pravý viník a vy se od lží očistíte. Máte tak skvěle našlápnuto a nový měsíc bude dobře rozjetý. Tak to má být!

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Konečně jste se dostali z depresí a pomalého pracovního tempa. Opět jste nadřízenému ukázali, že jste bojovníci, třebaže si na vás chystá povinnosti, které se vám nemusí líbit. Buďte v klidu a podřiďte se všemu, co po vás chce. Jen tak se vám to v budoucnu vyplatí! Dávejte si pozor na finance. I když jste se dali na dobrou cestu, můžete se zaplést do nepříjemností. Vyvarujte se toho a uklidněte se.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Jste zvyklí spoléhat se sami na sebe a jen tak něco vás nerozhází. To se vám podaří i teď. Po vyčerpávajícím pracovním období nacházíte sami sebe a nadřízený vám možná nabídne i kratší dovolenou. Před zaslouženým odpočinkem si dejte všechny věci do pořádku. Relaxace s rodinou vás postaví na nohy a dobijete si vnitřní baterky. Na nic nespěchejte a buďte stále usměvaví optimisté.