Horoskop na tento týden: Komu se objeví trable v lásce? Je šance ji zachránit?

Druhá polovina měsíce je pro vás vcelku obtížná, protože přicházíte o drahocennou energii. Milí Buvoli, neklesejte na mysli a zkuste se s tím poprat. Vždyť jste od přírody velcí bojovníci. Pokud přestanete myslet negativně, tak si otevřete nové možnosti. Zejména se jedná o profesní dráhu, ve které jste nejvíce nespokojení. Dokonce uvažujete o změně zaměstnání, ale to není dobrý tah. Nedělejte to.

Konečně jste za sebou nechali období smutku a beznaděje a vcházíte do příjemnější etapy života. Snad to bude tím, že se blíží vánoční svátky, které prostě milujete. Opět začínáte cítit teplo domova a chcete být vskutku užiteční. Ještě před pár dny jste si na všechno stěžovali a teď si to trochu vyčítáte. Naučili jste se brát život s rezervou, což vám pomůže v osobní i profesní rovině. Paráda!

Jste podnikaví a tvořiví. I když jedete rádi v zajetých kolejích, momentálně vás lákají změny. Dáváte si záležet na tom, jak vypadáte, proto si dopřejte více rozmazlování a nebojte se do sebe investovat. Určitě se vám podaří vyniknout v davu. Je až neuvěřitelné, jak se umíte smát a nemyslet na negativní věci. Připravte se na týden plný šťastných zpráv, které vám zvednou náladu. Zasloužíte si to.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tento týden vás opustí špatná nálada a začnete být výkonnější. Nepočítejte však s nějakou hitparádou, pouze z vás opadnou nejhorší myšlenky. V pracovním světě panuje chaos, ale tak trochu si za to můžete sami. Nadřízený vám pohrozí snížením platu, a proto se do všeho pustíte s elánem. Peníze jsou to poslední, o co byste chtěli přijít. Listopad není vaším favorizovaným měsícem a vy to dobře víte.