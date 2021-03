Horoskop na tento týden: Komu se otevírají cesty k lepším zítřkům?

První polovina března vám nehrála do karet, ale nyní jste opět na koni. Do ničeho se nenutíte a nikam nespěcháte. Říkáte si, že je dobré být opatrný. Koncem týdne se dočkáte od šéfa i omluvy za nevhodné chování. Vaše schopnosti nebudou mimořádně oceněny, ale můžete pracovat v absolutní pohodě. Nikdo vám nedýchá na záda a kolegové jsou v dobrém rozpoložení. Soustředíte se na práci a nestěžujete si.

Milí Tygři, prožíváte příjemné období, do kterého občas vstoupí nějaký zmatek. I když patříte k lepším pracovníkům, na šéfa si hodně dovolujete. Neustálé konflikty vás mohou stát i pracovní místo. Když uhodíte na citlivé místo, máte to spočítané. Vaše snaha je veliká, ale na nápravu může být i pozdě. Hleďte si svých povinností a ušetříte si spoustu starostí. Vaše krasojízda úspěchu tak skončí.

Březnové dny jsou jako stvořené pro profesní a milostné úspěchy. Zkrátka a dobře se vám daří úplně ve všem, na co sáhnete. Jste žádaným bavičem, romantikem i společníkem. Dokážete se rychle rozhodnout a nechodíte kolem horké kaše. To se vám vyplatí zejména po pracovní stránce. Nadřízený vás za píli, svědomitost a pečlivost odmění. Toto období je propojeno s úspěchem, logikou i kreativním přístupem.

Vaše chování a jednání jsou mimořádné a konečně se vám podařilo vrátit se do starých kolejí profesionality. Jste za to rádi, protože jste profesně nestíhali a propadali panice. Druhá polovina března bude příjemná a počítejte i s krásnými chvílemi romantiky. Sblížení s milou osůbkou je na spadnutí, a proto byste o sebe měli lépe pečovat. Dopřejte si změnu šatníku anebo image. Vše se povede na jedničku!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Máte za sebou nepříznivé pracovní období, ale to už míří do finále. Každým dnem se budou vaše výkony zlepšovat a dostanete se tak na vyšší pozici. Nadřízený vidí, jak se snažíte, a snaží se vás motivovat. Sice to nedotáhnete na pracovníka měsíce, ale i tak můžete být spokojení. Někdy nejdou věci podle plánu a je třeba se s tím smířit. Nebičujte se k lepším výkonům a berte, co vám život aktuálně nabízí.