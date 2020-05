Horoskop na tento týden: Komu se podaří vyřešit finanční problémy?

Po uvolnění karanténních opatření se naštěstí nezvýšil počet nakažených koronavirem, a tak se snad můžeme začít soustředit na řešení a odstranění problémů, které nám mimořádná doba přinesla. Komu se to bude dařit, kdo musí být ještě trpělivý? Podívejte se na svou předpověď na týden od 18. 5. do 24. 5. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Během květnových dnů se cítíte skvěle a nechcete na tom nic měnit. V zaměstnání se naplno ujímáte vůdčího postavení, a proto vám mohou někteří kolegové závidět. Vy se k nim chováte stále stejně, ale rozkazovat si od nikoho nenecháte. O víkendu se věnujte odpočinkovým činnostem, protože toho budete mít v práci dost. Klidně poděkujte všem členům rodiny, kteří vás poctivě a upřímně podporují.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, vcházíte do parádního květnového týdne, ve kterém se mnohé vyřeší a polepšíte si hned v několika oblastech života. Urovnáte finanční problémy, a dokonce se vám dostane pod ruku báječná příležitost. Už se nedíváte na svět negativníma očima a užíváte si znovuobnovený zájem opačného pohlaví. Na nedávnou známost už nemyslíte a vrháte se do víru seznamovacích akcí a jste v tom úspěšní.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Po pravdě řečeno není květen vaším favoritem. Na druhou stranu se naučíte žít i v časech, kdy se vše nedaří jako mávnutím kouzelného proutku. Dávejte si pozor na pracovní kroky, a když si nejste něčím jistí, tak se poraďte. Jen tak se vyhnete problémům. Ke konci týdne se vám takzvaně rozsvítí! Pokud prahnete po seznámení s milou osůbkou, nechte si zajít chuť. Pravděpodobně se to nepodaří.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Hvězdy vám přejí dobrou zdravotní kondici a už vám nehrozí ani úrazy. Samozřejmě na sebe dávejte stále pozor a nevrhejte se do předem prohraných bitev. Páteční novoluní je jako stvořené pro navázání nových pracovních kontaktů a prosazení se v oboru, ve kterém toužíte pracovat. Květen je měsícem úspěchu, prosperity a dobře odvedené práce. Vzdělávejte se a komunikujte, jak nejlépe umíte.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Až do 19. května jste trošku oslabení a nepodáváte takové výkony, jak byste si představovali, ale to nevadí, odpočívejte! Potom to určitě rozbalíte. Podmínky a přístup se zlepší na pracovišti při komunikaci s kolegy i nadřízeným. Šéf si uvědomí, že jste procházeli náročnějším obdobím a už jste opět na koni. Hlavně stále relaxujte a dbejte na dostatečný spánek. Někdo vás potěší dárkem či poukazem.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Tento týden bude nejnáročnější z celého května, a proto se na to připravte. Pokud se vám v domácnosti pokazí dražší spotřebič, dejte ho ihned opravit. Bude to sice stát vyšší částku, ale naštěstí máte našetřeno. Dívejte se na věci pozitivně, jinak se z toho zblázníte. Ještě přes pracovní týden to s vámi jde, ale následně se budete vztekat nad každou maličkostí a jenom si tím uškodíte na duši.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Květen je vaším milovaným měsícem. Není divu, když se vám daří ve všem, na co sáhnete. V lásce jste spokojení a ke konci týdne očekávejte pozvání na romantické rande. Vypadá to, že se utvrdíte v zamilovanosti. Nebojte se říct, co opravdu chcete, dočkáte se pochopení. Pod vlivem pátečního novoluní si uspořádejte profesní plány, potom klidně a hladce dosáhnete svého cíle. Žádné klepy a pomluvy!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Druhá polovina měsíce je úspěšná a dostáváte se z krize. Ve svých blízkých už nevidíte protivníky, ale dobré kamarády. Upouštíte od špatné nálady a do všeho se pouštíte s vervou. Ke konci týdne jste si jistí sami sebou a s ničím nemáte problém. Přesto si hlídejte zdravíčko a dopřávejte si dostatek spánku. Nedávnou známost jste ukončili a hledáte ideálního parťáka do života. To se vám i podaří!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, nebuďte domýšlivé a zaměřte se na sebezdokonalování. Jakmile si o sobě budete hodně myslet, dostanete se do zbytečných potíží. Největší problémy vám hrozí ke konci týdne především v práci. Nadřízený vám může pohrozit i vyhazovem. Buďte komunikativní a nedejte na klepy a pomluvy. Férové chování vám otevře cestu za lepšími zítřky, jen to nebude ze dne na den. Mějte to na paměti.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Pomalu se vám začnou vracet peníze, dary či jiné věci, a to od lidí, kterým jste kdy pomohli, a že jich nebylo málo! Máte z toho upřímnou radost. Navíc se vám daří na poli lásky. S novou známostí jste navýsost spokojení a nebojíte se plánovat i společnou budoucnost. Až do poloviny týdne vám přejí hvězdy v seznamování, a proto neváhejte. Přeci nechcete zůstat sami! Ve dvou se to lépe táhne!

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) V druhé polovině května jste opět na koni a snažíte se dohnat ztracený čas či napravit resty. Vlastně se nemusíte ničeho bát, protože to půjde moc dobře. Především o víkendu pocítíte nárůst energie a můžete se spolehnout na svůj úsudek. Je ideální čas k debatě s partnerem. Jako mávnutím kouzelného proutku můžete vyřešit konflikty všeho druhu. Vyčistíte tím vzduch a přijde dobrá nálada.